La NBA a clarifié le calendrier des entraînements : les coachs respirent, tout le monde reprend le chemin de l’école

Les vacances sont bientôt finies pour les (meilleurs) écoliers de la NBA. Nous arrivons tranquillement dans la période des training camps pour remettre tout le monde en forme et, point positif, le calendrier s’éclaircit pour les staffs et les joueurs.

Le flou persistait encore quant à la reprise officielle (ou non) des entraînements dans les complexes de franchises. Attendre d’être à Orlando ou commencer à faire des sessions à la maison, la NBA a précisé les modalités de la remise en forme des joueurs aux 22 franchises concernées par le plan de reprise de la saison. On apprend par exemple, via Adrian Wojnarowski d’ESPN, que les joueurs étrangers retournés dans leur pays ont jusqu’au 15 juin pour revenir dans le pays de l’Oncle Sam. C’est court mais c’est comme ça. On espère juste que la Slovénie et la Serbie n’ont pas fermé leurs aéroports. Sinon, Luka Doncic va devoir passer son permis de pilote en speed et faire un crochet dans les Balkans avec son jet privé pour récupérer Nikola Jokic au passage. Côté ricains, tout le monde devra être opérationnel au 22 juin. Avec une semaine de réadaptation aux États-Unis, la Grande Ligue autorise par la même occasion les coachs à reprendre du service à partir du 23 juin, dans les infrastructures de leur franchise. Le but est de proposer des workouts pour les volontaires qui auraient encore quelques kilos à perdre pour pouvoir tenir le rythme d’un match tous les deux jours à partir du 30 juillet.

Toujours utile de réapprendre à exécuter un pick-and-roll ou à bien jouer des 2-vs-1 en contre-attaque. Cela ne devrait pas faire de mal à certains avant un retour sérieux et officiel des training camps à Disney World confirmé entre le 9 et le 29 juillet. Avec un mois et demi de préparation, les garçons ont tout le temps de revoir leurs gammes, de réviser leurs méthodes de calcul pour les moments clutch et d’apprendre les particularités de leurs adversaires tout en refaisant connaissance avec leurs coéquipiers dont ils ont même eu le temps d’oublier le nom. Pas mal comme retour à la vie normale de basketteur. Pour les coachs, le soulagement est total et devrait leur permettre de revoir leurs élèves au complet avant de s’envoler vers le monde merveilleux de Mickey. Si certains ont pris des kilos de muscles, d’autres se sont laissés aller et devraient revenir plus fat que fit aux entraînements.

La reprise se fait doucement mais va sans doute s’intensifier semaine après semaine. Les staffs ont un planning officiel et clair sur lequel ils pourront martyriser leurs joueurs afin d’être prêts au 30 juillet. On a déjà hâte de voir les premiers compte-rendus des workouts, ça devrait être cocasse.

