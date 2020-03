La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Giannis s’essaye à la guitare, le Barbu squatte la console

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Le reste de la saison de G League probablement annulée

Il n’y a rien d’officiel, mais y’a de grandes chances que la saison de G League soit terminée. D’après Adrian Wojnarowski et Malika Andrews d’ESPN, les franchises NBA possédant des équipes affiliées dans la ligue de développement s’attendent à l’annulation des matchs restants. Damn, on voulait tous voir les Red Claws affronter les Vipers, va falloir trouver une occupation. Blague à part, l’une des grandes raisons à cela, c’est l’utilisation de vols commerciaux par les équipes de G League, ce qui complique évidemment un poil les choses. Une autre raison mise en avant par Woj, c’est le coût que représente une équipe de G League pour les franchises NBA, coût qui ne pousse pas à reprendre la compétition. Pas d’inquiétude par contre pour la paye des joueurs, qui recevront l’intégralité de leur salaire.

Beyond obvious calender issues, the fact G League teams travel on commericial airlines and generally are money-drains for NBA teams make it even harder to move forward for rest of the season. No imminent announcement and G-League teams have been told to stay in town for now. https://t.co/nd1DdGeoV5 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2020

# Pas d’entraînement collectif jusqu’à nouvel ordre, mais les joueurs peuvent bouger

Alors que les joueurs devaient rester dans la ville de leur équipe ce week-end, ils ont désormais le droit de bouger, mais sans sortir du territoire nord-américain. Autre consigne envoyée par la NBA, ils devront avertir leur équipe pour les informer de l’endroit où ils se trouvent, tout en respectant évidemment les consignes sanitaires de base. Cela concerne les joueurs qui n’ont pas été placés en quarantaine.

NBA has sent memo to teams telling them that players can leave respective cities during hiatus, league source tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 16, 2020

Par ailleurs, les entraîneurs collectifs ont été bannis jusqu’à nouvel ordre (ils étaient bannis uniquement pour le week-end), tandis que les entraînements individuels pourront avoir lieu dans les installations de la franchise, mais avec des recommandations bien spécifiques. Un coach pour un joueur, un joueur et un coach par panier maximum, un joueur seulement dans la salle de muscu, et prise de température avant d’entrer dans la salle.

In addition, the league has recommended that teams consider using temperature checks on everyone entering their facilities, league sources tell ESPN. https://t.co/AD5xpbfssx — Tim Bontemps (@TimBontemps) March 16, 2020

# Le message de Rudy

Après avoir sorti 500 000 billets verts de sa popoche, Rudy Gobert a tenu à transmettre un petit message à tout le monde, message dans lequel il donne une update de son état de santé tout en rappelant les mesures de précaution pour limiter la propagation du virus. Classique, mais toujours important.

# COVID-19 : test négatif pour l’arbitre Courtney Kirkland

Il devait arbitrer la rencontre opposant Sacramento à New Orleans, et il était sur le parquet pour le match Jazz – Raptors il y a une semaine. L’arbitre Courtney Kirkland a passé des tests pour voir s’il avait été contaminé au coronavirus et bonne nouvelle, les résultats sont négatifs.

NBA referee Courtney Kirkland’s #coronavirus results came back negative and doctors cleared him to leave Sacramento, a source confirms. Kirkland had been there since the N.O. game was postponed. He is also cleared to resume all activities with no restrictions. — Eric Woodyard (@E_Woodyard) March 14, 2020

# Au tour de Karl-Anthony Towns de lâcher 100 000 dollars

L’élan de solidarité continue chez les joueurs. On a eu Kevin Love, Giannis, Rudy et d’autres, on peut désormais ajouter Karl-Anthony Towns à la liste. KAT a en effet fait un don de 100 000 dollars à la Mayo Clinic, située à Rochester dans le Minnesota.

.@KarlTowns donating $100K to help the Mayo Clinic’s COVID testing efforts https://t.co/V28S1hxMyX — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) March 16, 2020

# Pendant ce temps-là…

This ladies and gentlemen is why we all need basketball back… @Giannis_An34 🎸😂 pic.twitter.com/9F4aJIOIiW — Mariah Danae (@mariahdanae15) March 15, 2020