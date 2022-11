Breanna Stewart, vous connaissez ? Quadruple championne NCAA avec les Huskies du Connecticut, double championne WNBA en 2018 et 2020 en tant que joueuse du Seattle Storm… et désormais maman d’une jolie paire de chaussures Puma. La Stewie 1 est le nouveau modèle de la marque au félin, et se révèle audacieux à bien des niveaux. Allez, on s’analyse tout ça ensemble.

Parmi les grandes joueuses de basketball aux États-Unis, il est impératif de mentionner Breanna Stewart. Pourquoi ? Et bien parlons pour commencer de son parcours universitaire. Originaire de Syracuse, c’est dans le Connecticut qu’elle choisira de faire mûrir son talent pour la pratique de la balle orange. Enfin, mûrir… on se comprend quoi, parce que la jeune femme est championne NCAA dès sa première année, et que malheureusement pour le reste de la compétition, le trophée retournera en Nouvelle Angleterre durant l’intégralité du cursus de Breanna à la fac. Quatre ans, quatre titres NCAA et surtout quatre titres de MOP, équivalent du MVP à l’échelon universitaire. Ouais, ça en jette très fort quand même. Arrivée en WNBA en 2016 du côté de Seattle, il ne lui faudra que deux ans pour glaner un premier trophée de championne, celui de MVP et de MVP des Finales lui revenant aussi. On prend les mêmes et on recommence en 2020, avec un second titre et un autre trophée de MVP des Finales en poche. Ça commence à faire beaucoup sur la cheminée.

La prochaine étape pour Breanna ? Mettre son expertise au service de la création d’une chaussure qui doit être efficace, confortable… mais également sympathique sur le plan visuel. Ouais, rien n’est plus agréable que la remarque des copains « Eh, elle claque ta paire ! » Si vous avez suivi, ça fait trois cases à cocher pour obtenir un modèle qui régale à tous les étages. Sur le plan esthétique ? La Stewie 1 est audacieuse mais son coloris aux teintes rose et mauve fera sans doute l’unanimité ce qui était moins évident avec le jaune fluo préalablement sorti. Dans le cas présent, l’équilibre est bon, donnant un ensemble plutôt harmonieux à la paire. À l’heure de faire le compte des petits détails et clins d’oeil, c’est du complet. Sur le talon renforcé, une marque évoquant une cicatrice : aucun mauvais augure, mais plutôt le souvenir des deux opérations au talon d’Achille subies par Breanna. Et l’assurance que même avec une blessure de cet acabit, on peut revenir et faire du sale sur les parquets. Le dégradé de couleurs est efficace et soigné, on y devinerait presque une habile référence à la meilleure chaîne YouTube d’analyse de rap en France, on parle de toi Le Règlement. Peut-être une manière déguisée d’annocer l’arrivée d’un feat entre Breanna Stewart et un grand poseur de rimes dans les prochains mois ? Ce ne serait qu’à moitié surprenant étant donné la polyvalence de la star du Storm.

Pour les amoureux de la technologie et autres amateurs de perfection, la Stewie 1 en a sous le capot aussi. La technologie NITRO Foam développée par Puma s’en occupe, apportant de l’amorti et du maintien pour protéger l’utilisateur tout en lui permettant d’être armé niveau réactivité. Au niveau du talon, un renfort en dur est intégré, là aussi pour assurer un maintien optimal de la cheville. Concernant le confort ? Les couches de monomesh sont le gage d’une sensation de légèreté mais aussi d’une liberté de mouvement travaillée. On avoue sans mal ici qu’il n’est jamais très agréable de sentir son pied trop verrouillé lorsque l’on pratique un sport qui le sollicite autant.

Des chaussures de basket signature pour des joueuses, ça n’arrive pas tous les quatre matins et pour l’occasion, Puma a mis les petits plats dans les grands avec cette Stewie 1 disponible ici. Symbolique, efficace et agréable visuellement, elle est à l’image de sa créatrice, pleine de peps !

Source : Puma