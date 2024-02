Zion Williamson : “On a jamais vu un joueur comme Victor Wembanyama”

Opposé aux Spurs cette nuit, Zion Williamson a pu prendre l’ampleur du phénomène Victor Wembanyama. Pour le premier choix de la Draft 2019, le Français est un joueur incroyable, qui va marquer la NBA dans le futur.

En tant que premier choix de Draft, Zion Williamson a lui aussi eu droit à un accueil spécial en NBA. Repéré dès ses années collège via les réseaux sociaux pour son physique exceptionnel et sa puissance alors sans égal sur les terrains en catégories jeunes, le joueur est considéré comme le prochain LeBron James. Un profil unique qui va pourtant alterner l’excellent et le moins bon en NBA, notamment à cause des blessures à répétition et d’un rythme de vie souvent décrié.

Cela ne l’empêche pas d’être particulièrement bien placé pour parler de Victor Wembanyama, premier choix de la Draft 2023 et considéré comme l’un des plus grands prospects de l’histoire. Et les mots de Zion sont particulièrement flatteurs.

“Victor est un joueur très spécial. Nous étions justement en train d’en parler dans le vestiaire.. Je ne veux pas m’avancer dessus, mais c’est un gars qui peut remporter plusieurs titres de Défenseur de l’Année et de MVP. Nous n’avons jamais vu un joueur comme lui. Certains s’en sont rapprochés, mais c’est le seul aussi spécial. Il est un joueur exceptionnel, et je pense, surtout avec Gregg Popovich comme coach, qu’il va continuer de se développer.” – Zion Williamson.

Fraîchement nommé Rookie du mois de janvier, Victor Wembanyama a une nouvelle fois proposé un gros match hier face à la Nouvelle-Orléans. De là à le voir MVP dans quelques années ? Pourquoi pas, mais il faudra d’ici là progresser énormément. Ça tombe bien, il est au bon endroit pour ça.

Source : Bleacher Report