Résumé NBA (scores, stats, highlights) : les finalistes 2021 tapent de grandes séries et se donnent rendez-vous… en 2022 ?

*Voix de Wilfried Tuche* « Oh la nuit de bat*** ! ». Gâtés que nous sommes, la nuit fut longue et intense, comblée par 13 rencontres plus passionnantes les unes que les autres. Il y a eu du choke, de grosses paires, des retournements de situation et même, des matchs un peu nuls. On débrief.

# Les résultats de la nuit

Clippers – Pistons : 107-96

Hornets – Wolves : 133-115

Knicks – Suns : 97-118

Magic – Bulls : 88-123

Pacers – Raptors : 114-97

Grizzlies – Hawks : 100-132

Thunder – Wizards : 99-101

Spurs – Celtics : 96-88

Nuggets – Bucks : 109-120

Jazz – Pelicans : 97-98

Warriors – Blazers : 118-103

Lakers – Kings : 137-141

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques images pour égayer votre journée

Frenchie Time 🇫🇷 Petr Cornelie | vs. Bucks pic.twitter.com/JV5d1LNexW — NBA France (@NBAFRANCE) November 27, 2021

Dejounte Murray goes berserk in the final minutes, puts the Celtics away, then tells Boston’s bench Dennis Schröder is too small get him the hell out of the game. pic.twitter.com/u8W4tXqFBO — Rob Perez (@WorldWideWob) November 27, 2021

Devin Armani Booker is a dangerous dude pic.twitter.com/6kervp0aqK — Shane Young (@YoungNBA) November 27, 2021

Ja Morant helped to the locker room. Something happened to his knee. Hopefully nothing serious 🙏 pic.twitter.com/sx4FpJdPPl — Pat Benson (@Pat_Benson_Jr) November 27, 2021

TRIPLE-OVERTIME IN L.A. De'Aaron Fox and LeBron James trade buckets late to send it to a third OT on NBA League Pass!@SacramentoKings and @Lakers roll on: https://t.co/5ekswLCtFD pic.twitter.com/EZbUIcJJP7 — NBA (@NBA) November 27, 2021

Buddy Hield hits the game-tying 3 and then the game-tying 2 at the death, LeBron misses second-straight buzzer-beater to win game. Double OT at STAPLES. pic.twitter.com/Olg8sWYxri — Rob Perez (@WorldWideWob) November 27, 2021

CHAOS in Salt Lake City pic.twitter.com/4Gjb7SCp0F — Rob Perez (@WorldWideWob) November 27, 2021

Kelly Oubre drains his 7th three of the game 💦 It's still the third quarter. pic.twitter.com/Lwvowh1d0i — SportsCenter (@SportsCenter) November 27, 2021

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir