Ja Morant souffre finalement d’une entorse du genou : le pire est évité, gros soulagement à Memphis

Sa sortie sur blessure contre Atlanta avait laissé la fanbase des Grizzlies en PLS mais il semble que Ja Morant ait évité le pire. Selon les dernières infos, le meneur souffrirait d’une entorse du genou gauche.

En voyant Ja Morant se faire aider jusqu’au vestiaire de Memphis, n’importe quel fan de basket a vu de bien sombres souvenirs remonter à la surface. Jamal Murray, Klay Thompson, Jonathan Isaac ou encore Derrick Rose pour les plus anciens, voilà une petite liste de grands blessés qui aurait pu s’agrandir cette nuit du côté du Tennessee. Heureusement pour Taylor Jenkins et les siens, il n’en sera rien. Alors que les ligaments croisés étaient redoutés, il semble qu’il ne s’agisse finalement « que » d’une entorse du genou. Une information confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Ja Morant has a left knee sprain, team says. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 27, 2021

On pousse un gros ouf de soulagement dans la ville d’Elvis, tant la peur avait gagné le cœur des uns et des autres ces dernières heures. Pas de « ACL » dans le tweet du Woj’ et on oublie donc le scénario cauchemar qui enverrait Morant sur la touche pour de longs mois. À la place, on part sur une blessure beaucoup moins grave, même si une entorse du genou n’a rien d’une sinécure. Toujours selon le pape du scoop, il faudra désormais attendre de nouveaux examens pour estimer la gravité de l’entorse et, par extension, la durée de convalescence du meneur.

More testing to come on Ja Morant's left knee and that'll give the Grizzlies a clearer sense of the sprain's severity. Once that's done, Memphis will know better a timetable on a return. Morant's had a monster season — and he will be back to complete it. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 27, 2021

On ne va évidemment pas commencer à dire qu’une entorse du genou est une bonne nouvelle, il faudrait être fou, mais c’est quand même un moindre mal vu le ressenti devant les images et l’épée de Damoclès qui pendait juste au-dessus de la tête des Grizzlies. Avec 25 points, 7 passes et presque 6 rebonds, Ja Morant est sur la base de sa meilleure saison en carrière et il devrait avoir un dossier plus que solide pour le All-Star Game et le titre de Most Improved Player. Alors que Jaren Jackson Jr. quitte à peine un long séjour du côté de l’infirmerie, il aurait été ballot que son pote aille prendre sa place. En l’absence de Ja, Taylor Jenkins devrait opter pour Tyus Jones dans le cinq de départ, en espérant que sa star reviendra le plus vite possible pour ne pas plomber le bilan de Memphis. L’an passé, Morant avait manqué neuf matchs de régulière et les Oursons avaient réussi à tenir au dessus des 50% (5-4).

On avait craint les ligaments croisés pour Ja Morant mais il s’agit finalement d’une entorse du genou gauche. On souffle un coup chez les Grizzlies, même si l’absence à venir du meneur reste une mauvaise nouvelle. On checke les updates et on espère revoir bientôt la pépite sur les parquets.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski