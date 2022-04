Après le play-in tournament, se dirige-t-on vers une nouvelle innovation en NBA ? Adam Silver, le commissioner de la Ligue, envisage d’instaurer un tournoi en cours de saison qui s’appellerait la Stern Cup !

On sait que certains ne sont pas chauds pour changer la NBA comme on la connaît mais, vu le succès du play-in tournament, analysons un peu cette nouvelle idée du patron de la Ligue. De quoi parle-t-on au juste ? À priori une compétition qui aurait lieu durant la saison, qui ne serait pas liée au Larry O’Brien et qui pourrait donc permettre à une équipe de remporter un trophée. Cette « coupe » est, de l’aveu de Silver même, basée sur le football européen. Toutefois, dur de vraiment comprendre quel est le modèle suivi. Le big boss de la balle orange chez l’Oncle Sam parle d’abord de la Ligue des Champions, ce qui indiquerait (potentiellement) la participation d’équipes d’autres ligues (européennes ?), avant de mentionner des (plusieurs ?) coupes nationales, donc potentiellement format coupe de la Ligue. Adam Silver indique également qu’il est ouvert à l’idée que certains matchs puissent compter à la fois pour la saison régulière et à la fois pour la coupe. Ce qui pourrait ensuite aboutir à un final entre huit équipes avec un système à élimination directe, des rencontres sans chrono mais avec un score à atteindre, comme le modèle récent au All-Star Game. Le gagnant remportant la… Stern Cup, récompense en hommage à David Stern, prédécesseur d’Adam Silver. Retrouvez toute l’interview avec Kevin Garnett juste en-dessous.

Adam Silver s’est exprimé sur le tournoi en pleine saison qui pourrait bientôt débarquer en NBA. Son nom ? La « Stern Cup » 🏆 La NBA s’inspire clairement du football européen et aimerait reprendre le système de coupe autour d’un grand championnat. pic.twitter.com/eazEFZ74J3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 9, 2022

Bref, beaucoup d’idées pour cette Stern Cup mais un concept encore très confus pour nous autres observateurs de la NBA. Quand le tournoi aura-t-il lieu ? Comment la NBA compte-t-elle récompenser le futur vainqueur ? À partir de quand tout cela sera-t-il mis en place ? C’est une équation à beaucoup d’inconnues mais Adam Silver semble profondément attaché à l’idée de créer une nouvelle compétition à côté de la saison régulière, une idée qu’il avait déjà balancé avant la reprise. Cela permet à la fois d’offrir un second « vainqueur » par saison mais aussi, et surtout, d’aller chercher de nouveaux fans pour la plus belle Ligue du monde. Comme l’explique très bien Silver, la saison NBA est particulièrement longue et les matchs qui comptent le plus, ceux qui animent le plus les fans, sont ceux qui terminent le classement, ceux du play-in et bien sûr les Playoffs. Les matchs couperets en fait, là où la tension est la plus forte. Le succès de la NCAA, où les équipes se qualifient sur un match, est évidemment un exemple parlant pour Silver, qui peut voir de près l’effervescence autour de la March Madness. La grande Ligue va t-elle s’offrir une coupe sur le modèle de sa petite sœur ? Réponse dans les prochains mois.

Adam Silver est ouvert à l’idée de lancer un tournoi en cours de saison NBA. Le succès du play-in tournament donne visiblement de nouvelles idées à tonton Adam, attendons de voir ce qu’il nous prépare pour nous ambiancer.