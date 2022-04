Quel coquin ce Shams Charania. Le mec attend tranquillement que la France traîne sur Twitter pour les raisons que vous savez, il patiente encore un peu jussqu’aux premiers tip-offs de cette dernière soirée de la saison, et voilà qu’il nous balance la bombe de la soirée : Ben Simmons pourrait finalement être de retour pour les Playoffs, pour le… premier tour des Playoffs.

Avant toute chose tâchons de vous rappeler l’essentiel : encore faudra-t-il que les Nets se qualifient pour les Playoffs, même si peur d’entre nous imaginent aujourd’hui le contraire. Mais en cas de sortie victorieuse du play-in tournament, qui opposera on le rappelle Brooklyn, Atlanta, Charlotte et Cleveland, Shams Charania nous indique donc ce soir que Ben Simmons pourrait être de la partie au premier tour des Playoffs. Visez plutôt, le teasing est SALE.

Sources: There’a optimism Nets star Ben Simmons could make debut during first round of the NBA playoffs as long as his progression continues in strengthening his legs and back. Simmons has been ramping up his workload and is expected to continue doing so. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 10, 2022

On rappelle aux endormis que Ben Simmons a été échangé en compagnie de Seth Curry et Andre Drummond contre James Harden lors de la dernière trade deadline, on rappelle qu’un trio Irving / Simmons / Durant est dans les cartons mais on rappelle également que Benny n’a donc pas foulé un parquet NBA depuis l’été dernier et les désastreuses demi-finales de conférence perdues par les Sixers face aux Hawks, série lors de laquelle le All-Star australien avait été sacrément montré du doigt suite à sa performance lors du match éliminatoire. Un Benny qui choke comme tous ses petits camarades, un Benny qui refuse les tirs et qui se voit désigné assez rapidement comme l’un des grands responsables de la débâcle, jusqu’en interne d’ailleurs, et suite à cela… une longue traversée du désert et un silence radio qui conduira le joueur et son ex franchise à se séparer. Enfin.

Depuis son arrivée à Brooklyn le dos de Ben grince, les jambes sont lourdes, et c’est davantage l’outfit du garçon sur le banc qui fait causer puisque BS n’a toujours pas joué la moindre minute avec les Nets. Info à prendre avec des pincettes évidemment, surtout un soir de dernière fournée où les différents résultats nous montreront peut-être que tout le monde veut éviter Brooklyn au premier tour, surtout des Nets renforcés par le Boomer. Timing parfait des Nets donc, oh les petits coquins, à l’heure où les Bucks ont déjà prouvé qu’ils laisseraient volontairement passer leur match du soir face à Cleveland pour abandonner de ce fait la deuxième place que personne ne veut.

Ben Simmons de retour pour le premier tour ? La breaking tombe à pic et n’est peut-être qu’un coup vicieux de la part des Nets. Nous ce qu’on veut c’est évidemment revoir Benny, pour se moquer de lui quand il refuse de tirer, mais aussi pour s’extasier devant sa solidité défensive et sa puissance en attaque. Un constat que ne partagent évidemment pas les Sixers et les Celtics, adversaires potentiels des Nets dès la semaine prochaine sur une série en sept. Les Sixers ? Face aux Nets ? De Ben Simmons. Oui, vous avez bien lu.