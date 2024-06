Reggie Jackson, arrivé chez les Nuggets à la fin de la saison 2022-23, a activé la player option figurant dans son contrat. Le meneur vétéran reste donc dans l’effectif de Denver pour la saison à venir.

C’est LA nouvelle de l’été pour les Denver Nuggets, Reggie Jackson continue son aventure dans le Colorado !

D’accord, ce n’est peut-être pas LA nouvelle qui va faire sautiller les fans, mais… c’est pas si mal non ? Au-delà de ses coups de chaud à trois points ou de ses tirs bien clutchs, on se souvient du jour où il a ressuscité DeAndre Jordan avec des lobs dans tous les sens. Il fallait être là pour apprécier. Si DeAndre et Reggie s’appelaient Michael, la news aurait été encore plus folle, mais ce n’est malheureusement pas le cas.

Reggie Jackson, payé 5 millions en 2023-24, avait une option à un tarif similaire pour continuer d’être le back-up de Jamal Murray. Pour plus de 10 points, presque 4 passes et une adresse honorable à 3-points, le tarif semble plutôt sympa.

ESPN Sources: Denver Nuggets guard Reggie Jackson is picking up his $5.25M option to return for the 2024-2025 season. Jackson averaged 10.2 points and 3.8 assists in 82 games. pic.twitter.com/0xWIwX1PQg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 24, 2024

Le vétéran de 33 ans, passé le Thunder, les Pistons et les Clippers, semble encore avoir une ou deux bonnes saisons dans les jambes. Il reste qu’en Playoffs cette année, Reggie Jackson n’a pas dépassé les 10 minutes de moyenne sur le parquet, plafonnant à 3 petits points de moyenne. Mais pour marquer 28 points face aux Chicago Bulls en décembre, c’est sympa de pouvoir compter sur le meneur aux belles lunettes.

Et si vous êtes ultra-méga-fan du meneur – il y en a peut-être parmi nous – la direction vous propose même 25 minutes de highlights de sa campagne 2023-24. Oui, il y en a pour qui c’est vraiment long, les semaines sans basket.

Source texte : Adrian Wojnaroswki