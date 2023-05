Jayson Tatum a disparu au dernier quart-temps, Jaylen Brown… absent des débats

Frustration extrême des Celtics ce matin suite à une nouvelle défaite à domicile face au Heat de Miami. Un revers qui porte notamment la marque des Jay Brothers. Si Jayson Tatum a été grand pendant trois quart-temps, l’ailier a ensuite coulé comme Boston. Jaylen Brown est lui passé totalement à côté…

Invisibles, transparents, absents… Les adjectifs ne suffisent plus pour décrire la fin de match de Jayson Tatum et de Jaylen Brown dans la nouvelle défaite à domicile au Game 2 face au Heat. Les deux hommes, censés porter leur équipe vers le titre ont tout simplement disparu des radars au moment où Boston en avait le plus besoin.

Un seul panier réussi de la part du duo pendant le quatrième quart-temps, une statistique totalement incongrue quand on connait leur importance dans le système mis en place par Joe Mazzulla.

Attention tout de même à ne pas les mettre dans le même panier !

Bien en jambes dès le début de rencontre et chaud au retour du break, Jayson Tatum semblait parti pour claquer le match de la soirée mais comme lors du Game 1, la star des Celtics est passée à côté de son money time. Il termine néanmoins avec une ligne de stats très à son avantage : 34 points, 8 passes, 13 rebonds. Un grand match pendant trois quart-temps et puis plus grand chose.. Zéro panier du All-Star lors des money time des deux premiers matchs, c’est inconcevable pour espérer remporter la série.

Jayson Tatum in the 4th quarter this series:

– Game 1: 0/0 FGM, 0/0 3PM, 3 TOV

– Game 2: 0/3 FGM, 0/3 3PM, 2 TOV

(via @NBAonTNT) pic.twitter.com/ZHgtHFc3ZX

— Hoop Central (@TheHoopCentral) May 20, 2023

Et que dire de Jaylen Brown ? Le vengeur masqué n’a lui pas été bon pendant l’ensemble de la rencontre. En travers au niveau de l’adresse à 7/23 au tir, le bonhomme sera passé à côté de son match et de son rendez-vous. Difficile de trouver des explications, Jay B a eu ses shoots mais c’était visiblement un soir sans pour lui. Son langage corporel laisse néanmoins penser qu’une certaine fatigue commence à s’installer, en témoigne son premier pas bien moins incisif qu’à l’accoutumée. Il va falloir redresser la barre et vite pour sauver Boston.

Les Jay Brothers devront impérativement se ressaisir et faire taire les critiques dès dimanche soir en Floride pour éviter à Boston de sombrer définitivement dans cette série très très mal embarquée.

Source texte : Legion Hoops / Hoop Central