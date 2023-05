Le Heat a refait sa loi à Boston et se rapproche des Finales NBA ! Les Celtics sont au bord du gouffre et déjà condamnés à l’exploit pour encore rêver du Larry O’Brien. C’est l’heure du résumé de la nuit !

# LES RÉSULTATS DE LA NUIT EN NBA

Celtics – Heat : 105-111 (les stats)

# CE QU’IL FAUT RETENIR DE LA NUIT

# LE HIGHLIGHT DE LA NUIT EN NBA

GABE VINCENT.

BIG-TIME SHOT.

HEAT BY 4, 35.1 SECONDS TO GO ON TNT! pic.twitter.com/FBmtR9FmeD

— NBA (@NBA) May 20, 2023

# LE TOP PICK EN TTFL : Jayson Tatum

Best picks en #TTFL cette nuit :

– Jayson Tatum : 56 pts

– Bam Adebayo : 51 pts

– Jimmy Butler : 44 pts#NBA pic.twitter.com/2cf4RIeqQL

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) May 20, 2023

# LE SCORE DANS LES SÉRIES

Nuggets – Lakers : 2-0

– Lakers : 2-0 Celtics – Heat : 0-2

# LE BRACKET DES PLAYOFFS

# LE MATCH DE CE SOIR