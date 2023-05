Afin de relancer le All-Star Game, la NBA envisagerait de revenir à son ancien format entre l’Est et l’Ouest et ce dès 2024.

Tous les ans, c’est malheureusement un peu la même chose. Les stars de NBA se pointent au All-Star Game pour nous offrir un concours de dunks, quelques tirs de très loin pour faire le show et surtout une absence totale de défense pendant 48 minutes. Face au triste spectacle proposé, les fans s’éloignent de plus en plus du match aux étoiles. Cette saison, la Ligue a même enregistré des audiences historiquement faibles pour la grande messe de février.

Il fallait donc du changement et c’est visiblement au programme comme nous le rapporte Shams Charania de The Athletic. Selon l’insider, la NBA et l’association des joueurs ont travaillé ensemble dans le cadre de l’accord collectif pour remettre un peu de compétitivité au All-Star Game. Pour cela, une première réforme pourrait arriver très rapidement avec un.. retour au format entre Conférences, les All-Stars de l’Est faisant face aux All-Stars de l’Ouest. Un changement qui s’appliquerait dès la saison prochaine s’il est confirmé.

NBA and NBPA agreed in recent months to have talks about increased competitiveness in the All-Star Game as part of new collective bargaining agreement, sources said. Changes could come for the 2023-24 season. https://t.co/gQHni8oBLb

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 19, 2023

Si ce comeback à l’ancien modèle du All-Star Game fera plaisir à certains nostalgiques, la question prioritaire reste de savoir comment relancer véritablement la qualité de ce match. Quoiqu’il en soit et peu importe s’il s’agit d’une Draft ou une simple sélection entre Est et Ouest, cela ne change pas l’envie sur le terrain ni les efforts des joueurs. Pour vraiment créer un match qui attirera les spectateurs, les stars de la Ligue doivent venir jouer le All-Star Game avec plus de hargne et de motivation, autrement on reviendra toujours au même principe mais avec juste une forme différente.

Source texte : The Athletic