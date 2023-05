Vainqueur à Boston pour la deuxième fois en deux matchs, le Heat a pu compter sur des grandes perfs de Jimmy Butler et Bam Adebayo pour arracher la décision. Les leaders de Miami sont au rendez-vous.

Incroyable mais vrai, le Heat est donc à 2-0 au moment de quitter Boston ce soir. Qui aurait parié ça il y a quelques jours ? Si Miami repart en Floride avec le sourire aux lèvres et en sifflotant c’est que les joueurs ont répondu présent à Beantown. On pourra citer les soldats bien sûr, l’excellent Caleb Martin, les gros shoots de Duncan Robinson, Gabe Vincent qui sort du bois dans le money time mais il faut surtout mettre des gros projecteurs sur les cadres. Quand on parle Playoffs, on s’attend à ce que les stars sortent les perfs qu’il faut et la doublette Jimmy Butler – Bam Adebayo n’a pas déçu cette nuit.

On commence par le héros du jour mais sans doute même le héros des Playoffs tout court : Jimmy Butler. Comme à son habitude, l’ailier de Miami s’est démultiplié des deux côtés du terrain (27 points, 8 rebonds, 6 passes, 3 interceptions, 2 contres), montant en température petit à petit dans le match jusqu’à finir en volcan dans le money time. Les fans de South Beach pourront d’ailleurs remercier Grant Williams d’avoir piqué l’orgueil de Jimmy en le trashtalkant un peu trop. La sanction a été directe avec un enchainement de paniers et pas les plus simples à mettre. Jimmy Butler et le money time, toujours une grande histoire d’amour.

“We got some dogs and I love it.”

Jimmy Butler speaks following the Heat’s massive Game 2 win to take a 2-0 lead in the ECF 🔊 pic.twitter.com/y9oyLfPNZZ

— NBA (@NBA) May 20, 2023

Si Butler est le visage marquant de cette nuit, n’oublions pas aussi le gros boulot de Bam Adebayo (22 points, 17 rebonds, 9 passes). Toujours indispensable en défense, Bam Bam a aussi pesé en attaque avec une belle agressivité et des décalages. Si ses pourcentages (41%) s’expliquent par la bonne défense de Robert Williams, Adebayo a lui aussi joué un gros rôle dans le money time des deux côtés du terrain. Son putback à moins d’une minute de la fin est capital pour la victoire finale. On notera d’ailleurs que le pivot continue sa série du moment en Playoffs. Dès que Bam inscrit 20 points, le Heat gagne sur ces Playoffs 2023. 6 matchs au-dessus des 20 unités et… 6 victoires pour Miami. L’agressivité offensive du All-Star paye pour Erik Spoelstra et sa bande.

