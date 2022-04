Officiel : Hawks – Hornets au play-in tournament, Trae Young et LaMelo Ball ont rendez-vous avec l’histoire

Après leur victoire contre les Rockets (130-114), les Hawks ont validé la neuvième place et l’avantage du terrain pour leur premier match du play-in tournament. Ils affronteront donc les Hornets dans une rencontre à quitte ou double, le vainqueur jouant le perdant de Nets – Cavs.

Ça aurait pu être une soirée qui chamboule tout entre les spots 7 et 10, on aura finalement eu le droit à un boulot bien fait de la part de chacun des concurrents. Puisque tout le monde gagne, et bien tout le monde reste gentiment à sa place et l’ordre des rencontres ne change pas par rapport à ce matin. Ils auraient pu intégrer le Top 8 selon l’alignement des planètes mais Hawks et Hornets vont donc bien se maintenir au neuvième et dixième rang et croiser le fer d’ici trois jours dans un match couperet. Trae Young face à LaMelo Ball dans un duel à élimination directe ? On ne sort pas la boule de cristal mais y’a bien moyen que ça finisse en dinguerie cette affaire, d’autant plus que les Hawks et les Hornets ne sont pas les derniers quand il s’agit de remplir du Top 10. Cerise sur le gâteau, on pourrait bien voir un match accroché puisque le bilan direct entre les deux franchises est parfaitement équilibré (2-2). Même constat pour les rencontres jouées à la State Farm Arena avec une victoire chacun.

Qui a le plus à perdre dans ce match importantissime ? Impossible de ne pas mettre la pression sur les épaules des Hawks, à domicile et qui vivent encore avec le souvenir de la Finale de Conférence 2021. Passer du dernier carré à une possible élimination au premier match du play-in, paye ta régression. Les Hornets, eux, sont exactement à la même place que l’an dernier. Éliminés sans gloire par les Pacers à ce même barrage il y a un an, les hommes de James Borrego tenteront donc de démontrer leurs progrès en atteignant enfin ce premier tour des Playoffs. Une qualification qui fuit les joueurs de Caroline du Nord depuis… 2016. Dites vous qu’à l’époque, Al Jefferson était encore starter chez les Hornets. Le moment où on commence à se sentir vieux. Pour rejoindre leurs ainés, les jeunes frelons devront donc se payer les Hawks puis le perdant de Nets-Cavs, et tout ça sans Gordon Hayward, toujours blessé au pied et qui devrait être réévalué d’ici deux semaines. Peut-être que Charlotte sera en vacances d’ici là.

Hawks-Hornets, c’est la seconde affiche du play-in tournament à l’Est. Un gros duel sur 48 minutes pour s’offrir un billet pour la petite finale et aller (peut-être) gratter un spot en Playoffs. Vivement le début des hostilités !