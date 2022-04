À peine sortis du play-in tournament, les Hawks doivent désormais attaquer un autre gros morceau avec une série contre le Heat, leader de la Conférence Est. Trae Young et ses copains peuvent-ils croire en un upset ? Réponse juste en-dessous.

Confrontations en saison régulière 2021-22 :

Heat – Hawks : 113-109

– Hawks : 113-109 Hawks – Heat : 110-108

– Heat : 110-108 Heat – Hawks : 124-118

– Hawks : 124-118 Hawks – Heat : 91-115

On dit souvent que les opposés s’attirent et cette série le prouve bien. Le Heat avait quitté les Playoffs 2021 par la (très) petite porte, les Hawks avaient illuminé les fans en rejoignant la Finale de Conférence. Miami a dominé la Conférence Est cette saison ? Atlanta a navigué dans le ventre mou avant de choper un billet au play-in tournament. Oh les belles dynamiques croisées ! Même dans le style, ces deux équipes n’ont rien en commun : Sud Plage brille avant tout grâce à sa défense de fer, Atlanta ne jure que par une attaque survitaminée. Elle est peut-être là, la clef de cette rencontre. On le sait, les coucous ont une défense absolument ignoble et il ne vaut mieux pas espérer qu’ils lockdown leurs adversaires. Si les Hawks remportent cette série, c’est qu’ils auront mis le feu à la défense d’Erik Spoelstra. Si le Heat est capable de limiter la puissance de feu de Trae Young et ses copains, on peut vraiment assister à un premier tour à sens unique car Atlanta peut en prendre 120 tous les soirs sans le moindre problème. Un constat d’autant plus vrai quand on sait que Clint Capela va probablement manquer tout le premier tour. La bonne nouvelle pour Nate McMillan, c’est le retour de John Collins, qui va apporter encore un peu plus de puissance offensive aux siens grâce à sa belle connexion avec Trae Young sur pick and roll. De quoi faire douter (un peu) Miami ?

On l’a dit en début de texte, Le Heat est en mission reconquête après une dernière campagne qui s’est limitée à un coup de balai (0-4) de la part du futur champion Milwaukee. Pour faire mieux, Pat Riley est allé dénicher du lourd chez la concurrence. Salut Kyle Lowry, salut P.J. Tucker ! Que des garçons compatibles avec la mentalité col bleu du Heat. De la dureté, du mental, il en fallait pour survivre cette saison en Floride. Erik Spoelstra n’a pas été épargné par les blessures et les absences de ses cadres mais, en bon capitaine, il a su amener son navire à destination et avec la manière. Jimmy Butler a fait du Jimmy Butler, Bam Adebayo a gardé le temple bien fermé, Tyler Herro a envoyé les enfers sur toutes les second units adverses et le Heat a surtout pu compter sur une grosse profondeur d’effectif avec plusieurs joueurs qui step-up (Max Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin notamment). Miami est solide derrière, fourni devant, bien coaché, avec l’avantage du terrain, de meilleures réserves, que peut-il leur arriver ? Certains parleront peut-être du rapide beef entre Haslem et Butler, symbole d’une possible fragilité dans le vestiaire, mais on dirait surtout une broutille entre deux compétiteurs affamés de victoire.

Alors, plutôt Heat ou plutôt Hawks ? Miami semble avoir beaucoup plus de garanties pour passer au second tour mais Trae Young et ses copains ont déjà su faire mentir les pronostics dans le passé. Rendez-vous dès 19h pour le début des hostilités !

Le programme de la série

Heat (#1) – Hawks (#8)

Game 1 : dans la soirée du dimanche 17 avril à Miami, 19h

Game 2 : dans la nuit du mardi 19 avril au mercredi 20 à Miami, horaire à déterminer

Game 3 : dans la nuit du vendredi 22 avril au samedi 23 à Atlanta (reste à déterminer), horaire à déterminer

Game 4 : dans la nuit du dimanche 24 avril au lundi 25 à Atlanta, 1h du matin

Game 5* : dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 à Miami, horaire à déterminer

Game 6* : dans la nuit du jeudi 28 avril au vendredi 29 à Atlanta, horaire à déterminer

Game 7* : dans la nuit du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Miami, horaire à déterminer

*si nécessaire