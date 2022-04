NBA Playoffs 2022 : Heat – Hawks, c’est l’heure de la grosse preview ! Apéro TrashTalk

Les Hawks sortent tout juste du play-in tournament et ils doivent désormais se coltiner le leader de l’Est, le Heat. Un upset est-il possible pour les hommes de Géorgie ? Fans de Sud Plage et des dégarnis, cet apéro est pour vous !

Atlanta a beau avoir su déjouer les pronostics du play-in en sortant les Cavs à l’extérieur, ce premier tour semble particulièrement difficile pour les coucous. Cela étant, on disait la même chose l’an dernier concernant les joueurs de Nate McMillan et ces derniers avaient atteint la Finale de Conférence. De quoi espérer une nouvelle épopée ? Avec John Collins qui sort à peine de l’infirmerie et un Clint Capela qui semble prêt à prendre sa place, ça s’annonce très compliqué, surtout contre une équipe aussi redoutable que Miami. Expérience, talent, profondeur d’effectif, bon coaching, le Heat a tous les ingrédients pour faire respecter la hiérarchie dans cette série. À voir si Trae Young réussira à climatiser l’American Airlines Arena pour emmener ses Faucons au second tour.

