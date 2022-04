Avec Kevin Durant en distributeur, les Nets ont battu les Pacers après s’être fait un peu peur dans le troisième quart-temps. On n’avait pas forcément l’habitude de voir KD autant dans ce rôle, et bah ça lui va comme un gant.

Bon, on le préfère plutôt dans son rôle de scoreur vu la facilité avec laquelle il met le gros ballon orange dans le panier, mais disons que ça change un peu. Dans une rencontre où la réussite au shoot l’a délaissé (5/17 au tir, 0/6 de loin), KD a distribué 16 passes décisives et signe ainsi son record perso en carrière. Tout ça sous les yeux de l’un des anciens maîtres en la matière Steve Nash, quelque chose nous dit qu’il ne doit pas être peu fier de son protégé. Si le match paraissait joué d’avance, Durant et Kyrie Irving ont quand même dû s’énerver un peu pour permettre à Brooklyn de conserver leur septième place à l’Est, et ainsi l’avantage du terrain pour le match de play-in. Les Nets ont géré assez tranquillement le début du match jusqu’à la mi-temps (76-60), avant de relâcher un peu les efforts et de se prendre un 17-2 par Indiana. Pas de panique pour autant, KD et Kyrie reprenant les choses en main derrière pour finalement s’imposer 134-126. Kyrie Irving a terminé le match à 35 points et 5 passes décisives, et Kevin Durant à 20 points, 10 rebonds et donc 16 caviars. KD en mode passeur, c’est pas mal aussi en fait. La preuve qu’il peut faire mal de n’importe quelle façon même quand il est dans le dur au shoot.

Brooklyn accueillera donc Cleveland mardi pour ce premier tour du Play-In Tournament. Les Nets ont fait le taf ce soir et ils ont eu raison, parce que les Cavaliers ont tenté leur chance de passer devant en battant les Bucks. Kevin Durant sera donc à la maison pour tenter de cuisiner la bande à Darius Garland. Le bougre vient de nous sortir une masterclass à la passe ce soir avec ses 16 caviars. Cette saison, il tourne à 6,2 passes décisives par match, sa meilleure performance sur une régulière depuis le début de sa carrière. Le résultats de l’influence de Steve Nash depuis deux ans ? Ce que l’on peut assurer, c’est que KD n’est pas seulement bon qu’à faire floche et même si on le savait déjà, ça fait du bien de le voir aussi à l’aise dans un rôle secondaire. Il a réagi à son record de passes à la fin de la rencontre, en se montrant conscient qu’il est de plus en plus pris à deux dans ses phases d’attaque. Et qui dit prise à deux dit coéquipier libre, alors il s’habitue à donner la balle à son copain démarqué. Bref, scoreur comme playmaker, Kevin Durant est le cheat code ultime et on souhaite bon courage à ses prochains adversaires.

Kevin Durant en mode record de passes lors du dernier match de la saison régulière : meilleur moyen d’envoyer un gros message à ses futurs adversaires. Les Nets ont décidément toujours plus d’armes offensives, et les premiers qui devront les subir sont donc les Cavaliers. Rendez-vous mardi.