Petite frayeur du côté de South Beach puisque Bam Adebayo est entré en protocole COVID-19 ce dimanche. Cinq jours d’absence prévus pour le meilleur défenseur du Heat, ce qui pourrait le priver du reste du groupe jusqu’à vendredi prochain, à savoir la veille du début des Playoffs.

Chez nous, ça s’appelle un mauvais timing. Bam Adebayo, le patron de la défense de Miami, est entré en health and safety protocol ce dimanche selon Ira Winderman, insider spécialiste du Heat. Alors, qu’est-ce que ça implique dans les faits ? Et bien qu’à minima, le joueur concerné est cas contact, et nécessitera un test négatif pour réintégrer le groupe. En revanche si le test est positif, ce sera six jours d’isolement, renouvelables tous les deux jours si les tests restent positifs. Une affaire pas spécialement arrangeante pour Erik Spoelstra, alors que son groupe comptait préparer les Playoffs sereinement cette semaine. En se privant potentiellement plusieurs jours de son atout numéro 1 en défense, difficile de garder un rythme d’entraînement constant en matière de travail défensif, et bien sûr d’un point de vue individuel, cela handicapera forcément Bam Adebayo qui pourrait ainsi se retrouver une partie (au mieux) de la semaine loin de ses coéquipiers.

Bam Adebayo has entered health-and-safety protocols for the Heat. That could mean five days away from team through Friday, but still time to return for playoffs. No Tyler Herro tonight (knee). — Ira Winderman (@IraHeatBeat) April 10, 2022

Perdre, ne serait-ce que pour l’entraînement, l’un des leaders du groupe, à une semaine des Playoffs, paye ton timing. Pas question de faire des plans sur la comète, car Bam pourrait, en cas de test négatif, réintégrer le groupe dès le milieu de semaine, mais ça reste assez dommageable pour le Heat. Peu importe l’équipe qui se présente dans le sud de la Floride samedi prochain, il faudra pouvoir compter à 100% sur toutes les forces disponibles, du titulaire indiscutable au type du bout du banc qui passe pour la première fois à l’écran lors du septième temps-mort. Alors, se priver, dans la pire des situations, d’un gars qui cause actuellement dans la course au trophée du meilleur défenseur de l’année, ça la fout mal. D’autant plus que dans tous les cas de figure possibles lors du play-in, l’équipe adverse aura des armes offensives très sérieuses. Et si ce n’est déjà pas simple de retrouver du rythme après une absence, aussi courte soit-elle lors de la saison régulière, pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer qu’en Playoffs c’est plus compliqué. Maintenant, cette hypothèse représente la pire situation pour le Heat, donc pas d’affolement tant qu’on ne sait pas exactement de quoi il en retourne. On gardera néanmoins un œil grand ouvert sur cette annonce plutôt malvenue.

Mauvaise fortune pour Erik Spoelstra, qui va sans doute laisser son téléphone allumé H24 dans l’attente de nouvelles positives de son staff médical. On souhaite à Bam que cette entrée dans le protocole COVID-19 ne soit que temporaire mais, malheureusement, seul le temps nous le dira.

Source : Twitter @IraHeatBeat