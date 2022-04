Allez, café – le replay : Défenseur de l’Année, pour qui voter ?

Nous vivons les dernières heures de la saison régulière… Et donc de la course aux trophées ! Aujourd’hui on se pose sur le titre de meilleur défenseur de l’année, et il y a du lourd attention. Mikal Bridges, Marcus Smart, ou bien Rudy Gobert ? On se fait un check des chances de chacun… avec pas moins de 2000 conseillers en live, cœur sur vous.

Trois jours. Il reste trois jours pour donner un dernier coup de boost à sa candidature au poste de meilleur défenseur de l’année. Plusieurs candidats sont bien placés dans les sondages, alors on s’est fait une heure d’analyse entre (h)experts, avant le début des hostilités de la soirée outre-Atlantique. Rudy Gobert, Mikal Bridges, Marcus Smart, Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo ? En tout cas, ce dernier pense bien qu’il est le meilleur protecteur de cercles cette saison. Marcus Smart a lui envoyé une bastos des familles à notre Rudy national en affirmant qu’il ne savait pas défendre les cinq postes. Bref, beaucoup de déclarations, cinq prétendants mais un seul gagnant, alors on voit tout ça ensemble, avec bien sûr le quizz des familles à la fin.

Qui sera élu meilleur défenseur de NBA cette année ? Plus que quelques heures pour défendre son bilan, attention aux surprises lors de la remise des prix. En tous cas, nous on suivra ça de près !