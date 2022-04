En 2014, Donald Sterling, propriétaire des Clippers est condamné par la NBA pour propos racistes. Huit ans plus tard, FX annonce sortir une série qui retrace toute l’affaire. À l’intérieur, on retrouve notamment Morpheus en Doc Rivers. Si ça, ça ne vous convainc pas d’aller y jeter un œil…

C’est officiel. Le site Deadline rapporte que le réseau FX (Fox Extended Network) va sortir courant 2022 une série nommée « The Sterling Affairs », en six épisodes. La série revient sur l’affaire Donald Sterling de 2014. En pleine série de Playoffs contre les Warriors, l’ancien propriétaire des Clippers est surpris à l’époque par TMZ, divulguant alors des paroles racistes en pleine conversation avec son ex-conjointe, V.Stiviano. L’enregistrement est plus que parlant :

« Cela m’embête beaucoup que tu t’affiches avec des personnes noires. Est-ce que tu dois vraiment faire cela ? […] Tu peux coucher avec, tu peux les faire venir chez toi, tu peux faire ce que tu veux avec eux, mais la moindre des choses est de ne pas en faire la publicité et de ne pas m’inclure là-dedans. […] C’est dommage que tu ne puisses pas admirer Magic Johnson en privé. Je me fous que tu l’admires, que tu le fasses venir, que tu le nourrisses. Tu peux faire ce que tu veux mais ne mets pas ça sur Instagram pour que le monde entier puisse le voir et qu’ensuite ils m’appellent. Et ne l’amène pas à mes matchs, compris ?

Après ce scandale, la NBA condamne Sterling à 2,5 millions de dollars d’amende et le bannit à vie, lui qui devra revendre sa franchise un peu plus tard à Steve Ballmer.

Pour info, la série est réalisée par Kevin Bray et on sait déjà que Shelly Sterling, femme de Donald, sera joué par Jacki Weaver, nominée deux fois aux Oscars. Doc Rivers sera quant à lui interprété par Laurence Fishburne aka Morpheus dans Matrix. Après avoir appris la vie à Néo, il revient coacher Chris Paul. Cette série s’inscrit dans une période où les productions sur la NBA s’enchaînent. Le 6 mars dernier, HBO a sorti « Winning Time : The Rise of the Lakers Dynasty » qui revient sur l’époque de Showtime avec les légendaires Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Un docu sur Magic justement nommé « They Call Me Magic » est également dans les cartons avec une sortie prévue fin avril. Puis, le 10 juin sortira « Hustle » ou « Le haut du panier » en VF avec Juancho Hernangomez, produit entre autres par LeBron James.

La NBA est partout en ce moment, parquet, télé, cinéma. Et quoi de mieux que de voir sa petite série basket avant le play-in et les Playoffs ? Pas grand-chose. Donc préparez le popcorn et installez vous confortablement dans votre canapé.

Source texte : Deadline