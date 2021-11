Allez, café – le replay : Sekou Doumbouya coupé par les Lakers, ça reste en NBA ou pas ?

Un mariage engage deux partis à se soutenir dans les bons comme dans les mauvais moments. Comme l’on a autodécrété notre union avec tous les joueurs français de NBA, il est l’heure de revenir sur le cas Sekou Doumbouya, fraîchement coupé par les Lakers. Allez, café !

Nets, Rockets puis Lakers. Décidément, depuis son départ des Pistons, Sekou Doumbouya peine à trouver un pied-à-terre stable en NBA. Est-ce dû à sa réputation nonchalante ? À ses performances ? À sa récente blessure au pied droit ? La piste d’un retour en Europe n’est plus à écarter pour le quinzième choix de la Draft 2019. Un passage en Euroligue avant de retenter sa chance chez l’Oncle Sam pourrait même lui faire extrêmement de bien. Mais il n’est pas non plus impossible que les prétendants cainris soient encore en nombre pour tenter le (Se)coup Doumbouya. Quelles seraient les équipes intéressées, si tant est qu’il y en est ? On s’assoit, et on voit ça ensemble.

