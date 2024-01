Que faire ce soir ? “Et beh moi j’vais vous l’dire”. Et si vous avez la ref c’est que vous êtes soit vieux, soit bizarre, soit les deux. Envoyez le programme de la nuit en NBA !

Le programme de la nuit

21h30 : Clippers – Nets

0h : Magic – Heat

0h : Wizards – Nuggets

1h : Rockets – Celtics

2h : Suns – Pacers

4h : Lakers – Blazers

Le match à ne pas rater : Suns – Pacers

Pascal Siakam est arrivé dans l’Indiana et Tyrese Haliburton y a fait son retour. Chez les Suns ? Le Big Three commence à enchainer les Matchs, en espérant que cette phrase n’alimente aucun curse. Dans tous les cas, ce soir dans l’Arizona on devrait voir des tirs rentrer, beaucoup de tirs rentrer, beaucoup de tirs tout court. Un choc original mais un choc quand même entre le septième de l’Est et le huitième de l’Ouest, parfait pour se réchauffer au cœur d’une nuit un peu frisquette !

Mais aussi…

Lady Gaga sur TF1 ? Elliott Stabler sur TMC ? Gad Elmaleh sur TFX ? Nope, Clippers – Nets sur beIN Sports

Un bon gros match bien derby bien soleil entre le Magic et le Heat

La preview de ce qui ne sera pas la finale NBA, entre les Wizards et les Nuggets

Le Udokico entre Rockets et Celtics

Les Lakers qui devraient, logiquement, déguster les petits Blazers

Les Français de la nuit

Bilal Coulibaly aura fort à faire face à Denver

Rayan Rupert jouera peut-être, Théo Maledon et Moussa Diabaté sont portés disparus

Et en G League