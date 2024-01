Incroyable match d’Alperen Sengun cette nuit face au Jazz, Alpi qui confirme que cette année il est clairement un All-Star à l’Ouest. Incroyable destin pour le pivot turc, seizième de la Draft 2021 (le rédacteur de cet article pleure encore le choix des Spurs cette année là avec le pick 12… Josh “Zizi” Primo).

Cette nuit le match entre le Jazz et les Rockets a été l’un des plus enthousiasmant. On ne l’avait pas forcément prévu, et si le Jazz a joué son basket les Rockets se sont un peu révoltés, eux qui n’étaient pas au mieux ces derniers matchs (5 défaites en six rencontres). Les jeunes Rockets notamment, avec de bons matchs de Jabari Smith Jr., Amen Thompson ou Cam Whitmore, et un match…fantastique d’Alperen Sengun.

Alperen Sengun n’est pas une sorte de Nikola Jokic, Alperen Sengun is him, il est Alperen Sengun.

Une mixtape faite de puissance et de technique, conclue de la meilleure des manières sur un move au poste face à Walker Kessler, après lequel Sengun laissera éclater toute sa rage. Le contre du match pour Amen Thompson, Dillon Brooks qui intensifie la défense dans les derniers instants, mais le vrai boss de ces Rockets est né à à Giresun et il a 21 ans depuis cet été.

Impeccable dès qu’il touchât le ballon cette nuit (15-26 au tir dont 11 depuis les thermes et 6/10 aux lancers), 14 rebonds, 6 passes, 1 seule balle perdue, la clutch attitude et un body language de mec avec qui on a envie de partir au combat, alors allons-y gaiement. Cette saison Sengun c’est 21,5 points, 9 rebonds et 4,9 passes, un statu d’outsider dans la course au MIP, et l’ambition de hisser les Rockets où il le pourra, jusqu’au play-in ce sera déjà bien.

Ce ne sera pas chose aisée mais cet Alpi là, pas grand chose ne semble lui résister. Alors on va surveiller ça de (très) près, puis le fêter comme il le mérite à Indianapolis le 18 février prochain. Ensuite ? Step by step, il n’a que 21 ans on l’a dit, même si Sengun avance vite, très très vite.