Jamahl Mosley prolonge au Orlando Magic jusqu’en 2028

Auteur d’une très belle saison à la tête du Magic d’Orlando, Jamahl Mosley voit ses progrès constants être récompensés. Ses dirigeants ont décidé de le prolonger jusqu’en 2027-28, pour un montant qui n’a pas filtré.

La saison régulière n’est pas encore terminée, mais on assure déjà ses arrières au Magic. Pour ce faire, la franchise sécurise son coach, architecte d’un projet qui a de la gueule et qui a même pris un peu d’avance cette saison.

JM est arrivé en tant que head coach chez Mickey en 2021, dans une équipe en reconstruction. Si sa première saison s’est soldée par un gigantesque tanking et le bilan de 22 victoires pour 60 défaites qui va avec, la suivante était déjà de bien meilleure facture. Après la draft de Paolo Banchero, le Magic enregistre 12 victoires de plus, soit un bilan de 34 victoires pour 48 défaites. Toujours pas de Playoffs mais déjà les prémices d’un effectif blindé de potentiel qui grandit à vue d’œil. La preuve : cette saison, ils ont déjà dépassé ce total alors qu’il reste une grosse quinzaine de matchs. 37 victoires et 28 défaites au moment où ces lignes sont écrites, et une très reluisante cinquième place à l’Est. Autant dire que cette marque de confiance est 100% méritée pour l’entraîneur de 45 ans.

ESPN Sources: Amid a considerable franchise turnaround, Orlando Magic coach Jamahl Mosley has agreed on a four-year contract extension that’ll take him through the 2027-2028 season. Magic are a half game out of fourth in East and top 5 in defense. pic.twitter.com/stxKIuCN8G

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 12, 2024

Les secrets de sa réussite ? Une défense de fer, avec la cinquième meilleure efficacité défensive de la NBA. On sort constamment les barbelés à Orlando, qui a tenu 18 fois ses adversaires sous la barre des 100 points cette saison. Bien sûr, l’attaque est encore perfectible, et il faudra quelques ajustements (spoiler : des shooteurs de loin) pour prétendre au statut de véritable outsider. Mais pour l’heure, cette formule semble assez bien fonctionner.

Le Magic, qui n’était pas du tout attendu à un tel niveau en début de saison, peut même rêver de l’avantage du terrain en Playoffs, eux qui ont l’un des calendriers les plus faciles de cette fin de saison. C’est désormais à Monsieur Mosley de mobiliser ses troupes, dans le sillage des deux jeunes stars Paolo Banchero et Franz Wagner, pour conclure cette saison en beauté et faire en sorte que les prochaines soient encore plus… magiques.

We have agreed to a multi-year contract extension with Head Coach Jamahl Mosley.#MagicTogetherhttps://t.co/zfwJMhZrTY

— Orlando Magic (@OrlandoMagic) March 12, 2024

Après avoir eu des postes d’adjoint, notamment dans le staff des Nuggets et des Cavaliers, mais aussi après avoir été spécialiste défensif (ça ne s’invente pas) chez les Mavs et coach de la “Select Team USA” (les sparring-partners pour l’équipe américaine qui allait disputer le Mondial 2023), Jamahl Mosley continue son ascension et s’installe dans ses fonctions au Magic. Mais surtout, les deux parties prévoient l’avenir, ce qui permet de ne pas polluer l’atmosphère lors de ce run pour les Playoffs. Le contrat de JM étant censé se terminer cette saison, c’est une bonne chose de réglée chez Mickey. Et surtout c’est mérité.

