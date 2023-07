Interrogé sur les joueurs passés entre les radars cet été mais qui pourraient être au cœur des négociations à la trade deadline de février prochain, le journaliste d’ESPN Tim Bontemps a cité le nom de Donovan Mitchell. Selon lui, le nom de l’arrière de 26 ans pourrait faire partie d’un transfert dès cet hiver si les Cavaliers ne sont pas au niveau attendu la saison prochaine.

Au sortir d’une belle saison régulière gâchée par des Playoffs ratés, Cleveland est à un nouveau tournant de sa reconstruction. L’équipe a déjà franchi un cap l’an dernier en retrouvant la postseason pour la première fois depuis 2018, mais elle est désormais dans l’obligation de faire mieux. Imaginez que les Cavs ratent leur régulière et sortent une nouvelle fois au premier tour des Playoffs. Ils entreraient dans l’intersaison 2024 avec peu de garanties sportives, et deux de leurs trois meilleurs joueurs dans des situations contractuelles délicates à gérer : Evan Mobley, qu’il faudra absolument prolonger à un joli tarot s’il continue sa progression, dans la dernière saison de son rookie-deal, et Donovan Mitchell dans sa dernière année de contrat (avec une player option).

“Cleveland doit prouver, au cours de la saison prochaine, que cela vaut le coup d’avoir Mitchell sous contrat à long terme, ou ils devront considérer de le transférer l’été prochain, lorsqu’il n’aura plus qu’une année sur son deal. Si les Cavaliers galèrent la saison prochaine, le nom de Mitchell pourrait ressortir [au mois de février]”. Tim Bontemps, journaliste ESPN

On part sur une rumeur avec des grosses pincettes mais les Cavs pourraient réfléchir à des pistes de transfert pour Spida dès l’hiver prochain si les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes. Ils obtiendraient peut-être une meilleure contrepartie en le transférant à la trade deadline plutôt qu’à l’été 2024. Avec un an et demi de contrat, l’arrière aurait encore une belle valeur sur le marché cet hiver, ce qui leur permettrait de ne pas perdre au change et d’entourer d’une autre manière leur duo Garland – Mobley. On n’en est pas encore là, mais Cleveland aura donc une certaine pression sur les épaules la saison prochaine.

Pas d’enflammade, on est juste sur de la spéculation pour le moment. Aucune information concernant une volonté du Front Office de Cleveland de transférer Mitchell n’est ressortie pour le moment, mais on tient peut-être l’un des futurs dossiers de l’hiver si les Cavs ne performent pas cette saison.

