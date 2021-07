Damian Lillard fait le point sur sa situation à Portland : les rumeurs de transfert, l’arrivée de Chauncey Billups… Dame donne sa version des faits

Actuellement avec Team USA pour la préparation aux Jeux Olympiques, Damian Lillard a l’occasion de se changer les idées après une fin de saison en queue de poisson avec les Blazers. Mais ce n’est pas pour autant qu’il échappe aux questions concernant sa situation à Portland. Il en a profité pour faire le point.

C’est l’un des sujets qui a animé l’actu NBA ces dernières semaines en marge des Playoffs. Entre la nouvelle élimination prématurée des Blazers et l’arrivée controversée de Chauncey Billups sur le banc de Portland, il y a eu quelques turbulences au sein de la franchise de l’Oregon. Et des questions autour de l’avenir de Damian Lillard – forcément frustré – ont vraiment commencé à surgir, notamment après un report signé Chris Haynes qui a rapidement fait transpirer la fanbase de Portland. Dame est-il la prochaine superstar à se retrouver au cœur d’un blockbuster trade ? La fidélité de Lillard envers les Blazers a-t-elle atteint ses limites ? Dans quelle franchise pourrait-il atterrir en cas de départ ? Face à ces spéculations et autres rumeurs, Damian a tenu à tirer les choses au clair, lui qui est aujourd’hui avec l’équipe nationale US pour préparer les JO. Sans forcément nier sa frustration, Lillard rappelle qu’il n’a rien dit publiquement concernant une potentielle envie de quitter la franchise (via ESPN).

« Si j’ai des choses à dire, je vais voir directement le manager général Neil Olshey et je gère ça avec l’équipe. […] Il y a beaucoup de choses qui sont dites et parfois, on me fait dire des choses que je n’ai jamais dites. Si je pense à quelque chose, s’il y a quelque chose à dire, je le dis et j’assume. »

Pour en revenir à Chauncey Billups, Damian Lillard a assuré qu’il ne possède qu’une responsabilité limitée dans l’arrivée du nouveau coach des Blazers. Proche de l’ancien meneur des Pistons, Dame avait initialement appuyé le dossier de Mister Big Shot, tout comme celui de Jason Kidd d’ailleurs, ce qui lui a valu plusieurs critiques sur Twitter étant donné les anciennes accusations de viol concernant Billups en 1997.

« On m’a demandé mon avis concernant les noms qui flottaient autour de l’équipe. J’ai dit que j’appréciais Jason et Chauncey. À ce moment-là, je n’avais aucune idée des accusations. Quand j’en ai pris connaissance et que le processus était en cours, je ne me suis jamais dit que c’était mon job ou mon devoir de dire ‘il faut faire ça, il ne faut pas faire ça’. Je fais mon boulot, j’améliore mon jeu et je remplis mon rôle de meneur de jeu de l’équipe. Par le passé, je n’ai jamais marché sur les plates-bandes de quelqu’un d’autre, je n’ai jamais dit à quelqu’un d’autre quoi faire, et c’était pareil dans cette situation. C’est tout ce que je peux dire. »

Clairement, l’arrivée de Chauncey Billups à Portland a manqué de fluidité et de transparence. On se rappelle de sa conférence de presse d’intronisation, un joli petit fiasco avec Neil Olshey dans le rôle principal. C’est typiquement le genre d’épisode qui peut pourrir l’atmosphère autour d’une franchise et par conséquent fragiliser l’envie de Damian Lillard de rester dans l’Oregon. Pour l’instant évidemment, on n’en est pas là. À l’instant T, Dame a toujours la tête à Portland et veut donner une chance à ces Blazers version Billups. Il croit en Chauncey et ses qualités de leader, à voir si sa venue permettra à l’équipe de franchir un cap. Il vaudrait mieux…

« Je suis prêt à y aller et à faire mon boulot comme toujours. J’espère qu’on arrivera à aller dans la bonne direction pour progresser et devenir une meilleure équipe avec un nouveau coach. Voilà où j’en suis. » – Damian Lillard, via The Athletic

Pour la première fois, Damian Lillard s’est exprimé publiquement après les récentes spéculations et polémiques concernant son avenir et l’arrivée de Chauncey Billups aux Blazers. Cela permet à tout le monde d’y voir plus clair désormais. En attendant son retour à Portland, Dame espère pouvoir évacuer sa frustration en remportant sa première médaille d’or olympique avec Team USA.

Source texte : ESPN / The Athletic

Déjà y’a une question qui a été posée sur l’affaire Billups agression sexuelle en 1997, avec la possibilité que Chauncey donne une réponse honnête sur ce qu’il a appris de ses actes. Intervention au micro d’une RP des Blazers qui a dit : on en parle pas, ça a déjà été discuté. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2021

Olshey qui ensuite a été interrogé sur Becky Hammon, finaliste dans la liste des coachs : "On admire évidemment Becky. Elle a fait du super boulot, en allant même jusqu’à parler au propriétaire, ce qui n’est pas facile. En allant jusque là, elle a eu notre approbation." 😶 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2021