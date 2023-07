Aaron Holiday signe aux Rockets pour un an

Libre depuis la fin de son contrat avec les Hawks, Aaron Holiday rebondit du côté du Texas. Le meneur rejoint les Rockets pour un an.

On comble les trous du côté de Houston. En quête d’un autre meneur derrière Fred VanVleet et Kevin Porter Jr., la franchise texane a décidé de ramener Aaron Holiday au Toyota Center. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le guard s’est engagé pour une saison avec les fusées. Le montant du deal n’a pas été mentionné mais il est probable qu’il s’agisse d’un contrat au salaire minimum.

Free agent G Aaron Holiday has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2023

Ce n’est évidemment pas la Woj Bomb qui fera lever les foules mais ça se mentionne. À 26 ans, Aaron Holiday continue son tour des States. Depuis son départ des Pacers en 2021, le meneur a enchainé les franchises. Houston sera la quatrième en à peine trois ans. La saison passée, le joueur avait tout de même disputé 63 matchs chez les Hawks, pour des moyennes de 3,9 points et 1,4 passe en 13 minutes avec la second unit.

Pas sûr que le frangin Holiday obtienne un immense temps de jeu malgré tout, avec Fred VanVleet, Kevin Porter Jr et le rookie Amen Thompson qui peuvent jouer à son poste.

Source texte : ESPN