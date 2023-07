La nuit dernière avaient lieu les deux derniers matchs de la Summer League de Salt Lake City, l’occasion pour les quatre équipes présentes de faire tourner un peu leur effectif afin de préparer – aussi – le début de la SL de Las Vegas (début ce soir). Ousmane Dieng en a profité, entre autres !

Les scores

Salt Lake City Summer League :

Memphis Grizzlies – Utah Jazz : 83-98 (les stats)

: 83-98 (les stats) Philadelphia Sixers – Oklahoma City Thunder : 91 -100 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les franchises présentes dans l’Utah avaient décidé de faire tourner et d’envoyer leur équipe H, histoire de ne pas trop fatiguer l’équipe D.

Les Grizzlies et le Thunder, principalement, avaient donc laissé l’essentiel de leurs leaders au repos (Chet Holmgren, David Roddy, Jaylin Williams, Jake LaRavia, Kenneth Lofton…)

Les Grizzlies se sont inclinés malgré la très belle nuit du freaking rookie GG Jackson (23 points)

Pour le Jazz c’est le trio Agbaji – Juzang – George qui a assuré une bonne partie du scoring, non sans quelques maladresses

Dans le deuxième match de la nuit le Thunder s’est imposé grâce notamment au trio Ousmane Dieng / Tre Mann /Zhaire Smith

Les Français de la nuit

Joel Ayayi a eu un peu plus de temps de jeu avec les Grizzlies (16 minutes) et il l’a mis à profit avec 10 points à 4/5 au tir dint 2/2 du parking, 4 rebonds, 4 passes, 1 steal et 1 contre. Juste avant, Ousmane Dieng avait joué les patrons pour le Thunder avec un très gros match à son actif, au lendemain d’une perf déjà solide face à Memphis. 22 points (à 10/12), 10 rebonds, 3 passes, 3 steals et 1 contre, c’est bien gamin !

Quelques highlights

Ousmane Dieng is putting on a show for the Thunder tonight!

The 2022 first-round pick has 15 points at halftime 🔥

Watch the Salt Lake City Summer League on ESPN2! pic.twitter.com/AnGw7Dfbl2

— NBA (@NBA) July 7, 2023

Keyonte George lobs it up to Ochai Agbaji for an exclamation on the Salt Lake City Summer League 🔥 pic.twitter.com/PunDiHm3Bu

— NBA (@NBA) July 7, 2023

Le programme de ce soir