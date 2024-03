Les Jeux Olympiques de Paris 2024, c’est dans moins de six mois. Autant dire ça se rapproche sérieusement et avec ça, de plus en plus d’informations tombent concernant la préparation de l’Équipe de France. Aujourd’hui, la FFBB a dévoilé le programme de prépa complet pour les Bleues.

Quatre stages de préparation, cinq matchs à jouer, le tout entre le 6 juin prochain et le 22 juillet.

Voilà pour les grandes lignes du programme de prépa de l’Équipe de France féminine. Pour les détails, c’est juste en-dessous.

Le programme de préparation des Bleues pour Paris 2024

6 juin : rassemblement à l’INSEP

rassemblement à l’INSEP 9-19 juin : stage de préparation à Anglet

stage de préparation à Anglet 23 juin – 1er juillet : stage de préparation à La Roche-sur-Yon

stage de préparation à La Roche-sur-Yon 29 juin : match vs la Finlande (Vendéspace)

match vs la Finlande (Vendéspace) 1er juillet : match vs la Finlande (Vendéspace)

match vs la Finlande (Vendéspace) 6-12 juillet : stage de préparation à Lyon

stage de préparation à Lyon 12 juillet : match vs la Serbie (LDLC Arena)

match vs la Serbie (LDLC Arena) 16-22 juillet : stage de préparation à Reims

stage de préparation à Reims 19 juillet : match 4 (Reims Arena) vs la Belgique, la Chine ou le Japon*

match 4 (Reims Arena) vs la Belgique, la Chine ou le Japon* 21 juillet : match 5 (Reims Arena) vs la Belgique, la Chine ou le Japon

match 5 (Reims Arena) vs la Belgique, la Chine ou le Japon 23 juillet : direction Lille pour rejoindre le village olympique

direction Lille pour rejoindre le village olympique 26 juillet : début des Jeux Olympiques 2024

*dépend du tirage au sort des Jeux Olympiques le 19 mars

Source texte : FFBB