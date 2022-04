Rudy Gobert et l’Équipe de France, une histoire d’amour qui mérite encore plus de câlins : « Je veux ajouter l’or international à mon palmarès »

Alors que le pivot tricolore est au cœur de la tourmente après ses propos crus sur son équipe du Jazz, la FIBA vient de dévoiler une interview de Rudy Gobert réalisée après les Jeux de Tokyo, où les Bleus ont glané l’argent. Une chose est sûre : cet homme est amoureux de l’équipe de France.

De retour à Paris pour faire la chouille comme il se doit quand on ramène une médaille d’argent des Jeux Olympiques, Rudy s’était arrêté un petit moment au micro de la FIBA pour parler de son épopée japonaise et surtout de ses objectifs. Spoiler : la chose qui ressort le plus, c’est que le triple défenseur de l’année en NBA à la dalle, mais vraiment la dalle. Il ne rêve d’ailleurs que d’une chose, c’est de ramener un titre international à son pays. Mine de rien, ça fait déjà neuf ans et ce fameux discours de la mi-temps de notre Tony P. national que la France est restée bredouille en matière de titres internationaux. En titres seulement, car les médailles sont nombreuses, comme les faits d’armes d’ailleurs : non, taper deux fois de suite les ricains en compétition officielle n’est pas donné à tout le monde. Néanmoins, ce n’est pas assez pour rassasier le poste 5 formé à Cholet.

« Je veux ajouter l’or international à mon palmarès. La sensation de gagner, de surcroît avec son pays, c’est magique. Je veux vivre ça, et je travaille dur chaque jour pour y parvenir. Jouer avec la France, représenter son pays, c’est unique. Gagner avec ces gars est un objectif permanent »

Et pour épauler Rudy lors des prochaines compétitions, les profils talentueux ne manquent pas. Construit sur une solide armature De Colo – Gobert – Batum- Fournier, les Bleus pourront sans doute demain compter sur le talent indéniable des néophytes tricolores de la NBA et de l’Euroleague. On pense notamment à Killian Hayes, Théo Maledon et surtout Victor Wembanyama, qui envoie déjà de la mixtape en Europe et fait saliver tous les scouts américains. La finalité, c’est surtout le prochain tournoi Olympique, à Paris, mais pour autant pas question de faire l’impasse sur l’EuroBasket où l’objectif du pivot est clairement de fumer l’Espagne ramener l’or. D’ailleurs, vu la mouise actuelle au Jazz, le pivot ne sera sûrement pas contre une épopée européenne magique en fin d’été prochain. En attendant, il faudra sans doute regarder les copains qui se réuniront début juillet pour les qualifications à la Coupe du Monde 2023.

Il a méchamment faim le Rudy, et c’est pour notre plus grand plaisir ! Maintenant, il faut faire suivre les déclarations par des résultats, mais franchement quand on voit le groupe et la détermination des leaders, ça ne nous inquiète pas du tout.

