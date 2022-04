Doc Rivers qui tacle James Harden après la défaite des Sixers contre Detroit ? Sympa l’ambiance à deux semaines des Playoffs

Dans la famille des déclarations qui font du bruit, je vous demande le père : Doc Rivers. Le coach de Philadelphie n’a pas pris de pincettes pour cibler sa star la nuit dernière après la défaite surprenante des siens face à Detroit. On en connaît d’ailleurs deux qui doivent bien se fendre la poire du côté de Brooklyn.

Vous reprendrez bien une crise joueur star/entraîneur dans votre menu ? Avec ou sans défaite contre l’une des plus faibles équipes de la ligue ? Avec ? Bon très bien ça arrive. Il n’y pas a dire, les Sixers ont un sens prononcé du timing. Après la défaite contre Detroit la nuit passée et au terme d’une fin de match bien naze, Doc Rivers a pointé du doigt la responsabilité directe de… James Harden dans le naufrage des siens à la Little Caesars Arena. Pour donner un peu de contexte, la partie dans son intégralité n’a pas été une franche réussite pour les Sixers, portés une fois de plus par Joel Embiid. Toutefois, à l’entame du dernier quart, les visiteurs sont en tête de six points. On respecte les Pistons hein, mais lâcher le match contre l’avant-dernier de l’Est, alors que t’es devant jusqu’à cinq minutes du terme, c’est franchement limite. Vous allez donc nous demander : pourquoi James Harden se fait incendier si c’est une défaite collective ? Bah désolé pour toi Ramesse, mais 4/15 au tir dans le dernier quart, ça aussi c’est limite si tu veux assurer la victoire. En tout cas, c’est comme ça que Doc Rivers l’a expliqué en conférence de presse, au micro de CBS.

« Le banc n’a pas été en difficulté ce soir. Il n’ont simplement pas eu beaucoup de shoots. Sur la fin, je pense que c’est plus James Harden qui prend ces tirs. Ça a été une dure soirée »

Pas question de mettre la défaite sur la faute du banc, le Doc a dit les termes, c’est de la faute de James Harden si les siens se sont vautrés en beauté juste avant la fin. En tout cas c’est l’interprétation que l’on peut faire de la décla, même si, possiblement, ce n’est pas forcément ce que Entraineur Rivières voulait dire. Alors bien sûr, une déclaration de ce genre n’est pas en soi de nature à mettre le feu aux poudres, c’est même souvent un bon signal de contrôle du groupe par le coach. Le gros souci, c’est que ça arrive à un moment où Philly est déjà en proie au doute, puisqu’il s’agit de la troisième défaite consécutive pour la bande à Joel. Un peu de piment en plus ? NBC faisait état hier de rumeurs selon lesquelles la méthode Rivers était loin de faire l’unanimité chez les joueurs. Ajoutez potentiellement à cela un zeste de star qui réagit mal aux propos, et vous obtenez une véritable poudrière potentielle pour le début des Playoffs. On pensait la période 2021 des Sixers en mode « chacun sa pomme » évacuée définitivement avec le départ de Ben Simmons ? On commence à finalement se demander si ça ne pourrait pas être la même d’ici quelques semaines.

Avec tous ces éléments pas forcément positifs pour le groupe, les Sixers s’offrent une fin de saison régulière dans le doute. Ils peuvent tout à fait remonter la pente et arriver soudés en Playoffs, mais attention à la casse si les petits tracas se poursuivent trop longtemps…

