Mikal Bridges, Saddiq Bey, Franz Wagner, Buddy Hield… : ces joueurs n’ont raté aucun match cette saison, et ça c’est de l’info

Chaque équipe n’a plus que cinq à six matchs à disputer dans cette régulière. Cette saison, seule une poignée de joueurs NBA ont joué tous les matchs possibles et pourraient donc finir la saison sans en louper un. Qui sont ceux qui n’ont pas faibli une seule fois depuis octobre dernier ? Cette année, ils ne sont plus que sept.

Au cours des cinq dernières saisons de 82 matchs, 22 joueurs en moyenne avaient tenu le coup sur toute la durée de la saison, assure Mark Followill, le commentateur des Mavs. Cette saison, seuls Dwight Powell, Kevon Looney, Franz Wagner, Deni Avdija, Saddiq Bey, Buddy Hield et Mikal Bridges l’ont fait. Bravo à vous la petite bande de rescapés, car éviter les blessures et/ou les coups de mous sur bientôt 80 matchs n’est pas chose facile. N’est-ce pas Anthony Davis ? Bon, maintenant qu’on connaît les sept, il faut bien les départager pour savoir qui recevra notre titre honorifique du Iron Man 2022. D’abord, on peut écarter Powell, Looney et Avdija. Pourquoi ? Car ces trois-là sont restés dans une moyenne allant de 21,6 à 23,8 minutes par match, on salue votre abnégation messieurs mais en face de vous les mecs ne blaguent pas. En effet, Mikal Bridges, Buddy Hield, Saddiq Bey et Franz Wagner ont tous joué plus de 30 minutes par match cette saison. Eux au moins, on sait pourquoi on les paie. Jetons désormais un rapide coup d’œil à leurs statistiques. Ils se situent tous entre 14,3 et 16,3 points par match. Pas de gros écarts notables non plus sur le reste de leurs relevés de note respectifs. Mais diable, comment va-t-on en sortir un du lot ? La réponse est toute trouvée, spoiler ce n’est pas Franz Wagner. Mais grosse mention spéciale à l’ailier du Magic, qui démarre très fort pour sa saison de rookie.

With teams down to 5 to 7 games remaining, only 7 players have a shot to play in 82 games: Dwight Powell

Kevon Looney

Franz Wagner

Deni Avdija

Saddiq Bey

Mikal Bridges

Buddy Hield In the last 5 82-game seasons an average of 22 players each season appeared in all 82 games. — Mark Followill (@MFollowill) March 31, 2022

MIKAL BRIDGES MESSIEURS DAMES. Car cet homme n’a pas raté un seul match depuis… qu’il joue chez les pros, émoji larmes. Première saison en 2018-19, déjà sous les couleurs des Suns, et depuis… 303 matchs joués sur 303 possibles. Rien ne l’arrête, même pas le coronavirus. Nul besoin donc de vérifier la lineup de Phoenix avant la fermeture des picks si vous prenez ce mec en TTFL. Le meilleur soldat de la meilleure équipe de NBA actuelle, c’est lui, l’Iron Man de la NBA actuelle, c’est lui. L’hygiène de vie doit être dingue ? Allez, un peu d’histoire. Vous connaissez A.C. Green ? C’est le maître en la matière, dans toute l’histoire de la NBA. Le 18 avril 2001, le bougre a en effet disputé son 1192è match de suite avant de prendre sa retraite. L’ancien ailier passé par les Lakers, les Suns, les Mavericks et le Heat n’aura pas chômé, arguant notamment pour expliquer sa longévité qu’il s’interdisait tout rapport… avec la gent féminine. Allez Mikal, plus que 889 rencontres à s’enfiler de suite pour l’égaler, et tu fais ce que tu veux de ta vie sexuelle.

Le trophée du joueur le plus insubmersible est certes honorifique, il n’existe même pas d’ailleurs, mais il traduit en tout cas une forte capacité à enchaîner les matchs, non mais sans blague. Posséder des joueurs capables de jouer toute une saison NBA, qui plus est en étant réguliers (et bons), est une force pour un roster. Cette saison, seules certaines franchises disposent de ce luxe, et Phoenix peut en témoigner.

Source texte : ESPN, Mark Followill