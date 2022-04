Programme NBA : Grizzlies, Suns, Nuggets, Wolves, Lakers… tous les regards sont tournés à l’Ouest, c’est parti pour une nuit dantesque

Que d’enjeu cette nuit, notamment dans la Conférence Ouest. En plus, demain c’est samedi, parfait pour tenir jusqu’au match déterminant entre les Lakers et les Pelicans. Et ne vous inquiétez pas, il y a du lourd juste avant pour rester éveillé. À table, voici le menu !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 1 AVRIL

1h : Mavericks – Wizards

: Nuggets – Wolves 4h30 : Lakers – Pelicans

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Grizzlies – Suns (2h) : si vous voulez voir du beau basket cette nuit, ça se passera du côté de Memphis. Un duel entre les deux premiers de la Conférence Ouest, un duel entre les deux meilleurs bilans de la Ligue. Les Suns dans le rôle de premier de la classe, assurés de finir la régulière en tête de leur conf, voudront montrer qui sont les patrons, alors que les Grizzlies, qui finiront forcément deuxièmes à l’Ouest à la fin de la régulière, auront à cœur de montrer que personne ne leur fait peur. La troupe de Monty Williams contre celle de Taylor Jenkins, l’une des deux perdra sa belle série de victoires en cours (9 pour Phoenix, 6 pour Memphis), Ja Morant ne sera toujours pas de retour à cause de son genou, mais ne vous inquiétez surtout pas puisque vous vous régalerez devant son back-up, le Monsieur Propre de la NBA, Tyus Jones. Cette saison, les deux franchises se sont affrontées par deux fois. Résultat : une victoire chacune. Cette nuit, c’est en quelque sorte une petite finale qui se jouera, alors ne la ratez sous AUCUN prétexte.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Orlando face à Toronto. Premier match de la soirée pour se chauffer. À voir si les Raptors vont leur en mettre 40 ou 50.

Les Lakers reçoivent les Pels. On est au cœur de la lutte pour le play-in. L’issue de cette rencontre sera sûrement décisive au moment de compter les points à la fin, et un certain Anthony Davis pourrait justement revenir face à son ancienne franchise. Parait même que LeBron pourrait également faire son retour anticipé.

Les Wolves peuvent encore rêver de la sixième place de l’Ouest, directement qualificative pour les Playoffs. Comment ? En gagnant cette nuit face aux Nuggets, qui détiennent cette position.

Spurs vs Blazers, et des Spurs qui voudront mettre les Lakers dans les cordes.

Jalen Green et Kevin Porter Jr. sont chauds en ce moment à Houston. Profitons-en, plus que cinq matchs à jouer pour eux cette saison.

Les Pistons et le Thunder toujours dans la course au pire bilan de la Ligue. Cade Cunningham semble avoir d’autres objectifs en tête.

C’est la crise à Boston (pas du tout), les Celtics sont sur deux défaites consécutives, et ça n’était pas arrivé depuis le 22 janvier dernier. Allez, une raclée contre les Pacers pour oublier ça ?

Kristaps Porzingis retrouve Dallas. Voir le Letton et Luka Dončić sur le même parquet ça va raviver des souvenirs mais cette nuit, ils seront ennemis.

Giannis Antetokoúnmpo vient d’éteindre les 76ers ET les Nets. Et même si Les Clippers n’ont rien demandé, le Freak est en mission pour prouver qu’il mérite le trophée du MVP.

Encore une bien belle soirée NBA qui s’annonce alors on se donne rendez-vous à 1h pour une nuit très, très remplie, en notre compagnie.