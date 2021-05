Preview Wizards – Pacers : le play-in de l’Est attend son vainqueur, et les Sixers attendent avec le pop-corn

Qui de Russell Westbrook ou de Domantas Sabonis verra les Playoffs cette saison ? Réponse cette nuit dès 2h du mat’, et vu comment LeBron James et Stephen Curry ont fait monter la sauce hier à l’Ouest, il va falloir être au niveau messieurs.

Ce ne sont malheureusement ni les performances de Michael Stockton (oui oui, le de John) ni celles de Travis Leslie lors de Cholet/Châlons-Reims qui nous intéressent ce soir. Quoique, si vous voulez vous taper ça en apéritif, on ne vous jugera pas car ça peut être tentant. Mais quelques heures plus tard, à 2h du matin très précisément, on partira plutôt sur un duel Wizards-Pacers avec à la clé un billet en Playoffs pour le vainqueur et un pour… Ibiza pour le perdant. La dynamique positive est, sur le papier, du côté des Trotteurs, qui ont explosé les Hornets pour en arriver à ce Game 3 du play-in tournament, alors que les Wizards ont de leur côté pataugé dans la semoule face aux Celtics. La Team World des Pacers – Oshae Brissett (Canada), Domantas Sabonis (Lituanie) et Goga Bitadze (Géorgie) – a été sacrément solide face à Terry Orties et LaMelo La Baule et compte bien poursuivre son défilé des porte-drapeaux dans la capitale américaine, comme si c’était la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques. Malgré tout, une infortune est à prendre en compte pour Indiana : la patrouille COVID a placé Caris LeVert en protocole sanitaire et il faudra donc composer sans la pépite, alors que Malcolm Brogdon est au rang des questionables pour ce soir. Néanmoins, les Pacers ont prouvé qu’ils savaient y faire avec un effectif en mode gruyère.

2100 personnes : ce sera le nombre de spectateurs autorisés ce soir à la Capital One Arena de Washington, idéal pour que Russell Westbrook nous fasse don d’un nouveau numéro de prestidigitation. Tout le monde parle d’ailleurs de son duo avec Bradley Beal en long, en large et en travers, mais n’oublions pas que Jayson Tatum a mis plus de points que les deux réunis lors du Game 1 du play-in avant-hier. Les hommes de Scotts Brooks ne pouvaient pas non plus prévoir que Jay allait avoir des excès de pyromanie et que les Celtics allaient se réveiller après plusieurs semaines en totale perdition, alors les Sorciers vont-ils faire respecter la hiérarchie ce soir, en bon huitième de Conférence face au neuvième ? Rien n’est moins sûr car on peut voir que les Pacers ont une profondeur de banc que n’a pas Washington et les carences sont comblées plus rapidement que par Russell stp help prend tous les rebonds et fais quelque chose. Avantage WW néanmoins en terme de roster au complet, car eux ne se se pointent pas à deux heures du match avec 100% des joueurs out ou questionnable.

Injury Report: Brogdon – Questionable (right hamstring)

A. Holiday – Questionable (right toe)

Lamb – Out (left knee)

LeVert – Out (health & safety protocols)

Sabonis – Questionable (left quad)

Sumner – Questionable (left knee)

Turner – Out (right toe)

Warren – Out (left foot) — Indiana Pacers (@Pacers) May 18, 2021

Ça sent d’ici la deuxième mi-temps tendue avec des morts de faim des deux côtés du terrain. Le Game 3 est d’autant plus cruel que chacun estime sans doute légitiment mériter les Playoffs et un premier tour pas cadeau face aux Sixers, mais que l’un des deux squads pourra donc rejoindre son camp de vacances dès la fin du match. Allez, que la fête commence… et finisse.