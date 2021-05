Les Pacers franchissent la première marche d’une saison réussie : 144-117 face à des Hornets absents, de match il n’y aura point eu

Le petit microcosme NBA était au garde à vous cette nuit, pour vivre le premier tiret de ce play-in tournament 2021, premier du nom dans une telle mouture. Le neuvième de l’Est – Indiana – contre le dixième, l’élimination pure et simple du vaincu et la promesse d’un match couperet jeudi pour le vainqueur, face au perdant du duel 7 contre 8 (Boston vs Washington). Une configuration inédite donc, que les Pacers auront finalement maitrisé à la perfection, au contraire d’une équipe de Charlotte bien trop vite dépassée par les évènements car levée du mauvais pied…

Ce serait un mensonge de dire que ce match fut entrainant, un blasphème de dire qu’il fut excitant. Le perdant avait l’ordre de faire ses valises illico direction Acapulco ou Mulhouse, et à ce petit jeu-là les Hornets auront vite, très vite, bien trop vite paru effacé, trop peu concernés. Un début de match à se faire ratatiner par un Doug McDermott transformé pour l’occasion en Klay Thompson aux cheveux raides et plaqués, Malcolm Brogdon de retour pour jouer le chef d’orchestre sobre mais parfait, et si Domantas Sabonis semble dans le dur en début de match, l’absence de Caris LeVert pour cause de COVID, annoncée quelques heures plus tôt, n’est déjà plus un problème. Après un quart-temps les Pacers mènent… 40-24, Terry Rozier et LaMelo Ball se sont transformés en Terry Orties et LaMelo La Baule, et côté Hornets seul Cody Zeller semble avoir mis les doigts dans la prise avant le match.

Un écart déjà trop grand, trop vite, et surtout significatif de l’écart de motivation entre les deux équipes. Pas une question de talent, pas forcément non, mais plutôt d’expérience, de manière avec laquelle aborder un match. Rozier, Ball, Bridges, Washington, Graham etc… tout ça manque d’un daron pour botter des culs alors qu’en face les Brogdon, Sabonis ou autres McConnell s’amusent à apprendre la vie à leurs trop jeunes et trop frêles adversaires. Le cercle des Frelons semble faire 80 centimètres de circonférence, la belle story du printemps Oshae Brissett enfonce le clou, Miles Bridges scotche Domantas Sabonis mais très vite le constat est implacable : ce match est déjà terminé, avant même la mi-temps.

En effet la deuxième mi-temps ne sera qu’une confirmation de la première, le duo Terry Rozier / Devonte’ Graham continuant à envoyer des énormes merguez du parking quand LaMelo Ball fonçait dans un mur et faisait petit à petit connaissance avec le premier camouflet de sa jeune carrière. Domantas Sabonis fera chauffer la papatte gauche pour finir à 14 points, 21 rebonds et 9 passes, Justin Holiday mettra la chantilly sur les fraises et Oshae Brissett ira chercher le trophée de joueur du match, un entrain plaisant pour les joueurs de Nate Bjorkgren qui contraste avec le 12/40 à 3-points de ceux de James Borrego, qui contraste avec une soirée où les Frelons auront tout simplement oublié de sortir de leur ruche pour aller à la salle.

Le premier match de ce play-in tournament 2021 n’en aura finalement pas vraiment été un, et les Pacers avancent donc sans mal vers l’ultime marche vers les Playoffs. Les Hornets ? Pire façon de quitter la scène, après une saison pourtant prometteuse et entrainante à bien des niveaux. On en reparlera de ces Hornets hein, mais pour l’heure gloire aux vainqueurs, et rendez-vous jeudi soir donc, pour sauver une saison jusque-là difficile. Spoiler, ça risque d’être un poil plus compliqué, mais sur un malentendu et un McDermott, tout est possible.