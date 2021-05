NBA Top 5 du jour : Daniel Gafford a sorti la boîte à gifles, et tout l’Indiana a eu droit à sa punition

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : cette nuit Daniel Gafford a sorti la boîte à gifles, et parmi les enfants punis se trouvait le trop impétueux Malcolm Brogdon.

#4 : Russell Westbrook qui caviardise Bradley Beal, une phrase qui explique quasiment à elle seule pourquoi les Wizards sont ce matin qualifiés pour les Playoffs.

#3 : Russell Westbrook qui caviardise Rui Hachimura, qui caviardise à son tour Daniel Gafford, une phrase qui explique quasiment à elle seule pourquoi les Wizards sont encore plus qu’une simple équipe de Playoffs.

#2 : Chandler Hutchison fait également partie de ces mecs qui profitent de la présence de… bah de Russell Westbrook pour s’éclater ne contre-attaque.

#1 : pour finir, dîtes-vous qu’on aurait donc pu établir un Top 5 uniquement avec des contres de Daniel Gafford. Parce que ce type est un grand malade, tout simplement.

Pour les images c’est juste en-dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !