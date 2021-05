Shaqtin’ A Fool, saison 2020-21, Vol. 19 : Kyle Guy tout seul en contre-attaque, quelle belle manière de finir une saison régulière

Dernier Shaqtin’ A Fool de la saison régulière, et donc, forcément, dernière occasion d’apercevoir les filouteries de quelques uns de vos chouchous made in Sacramento, Orlando ou Issy-les-Moulineaux. 130 secondes d’air pur aussi, avant de passer la tête dans le scaphandre étriqué des Playoffs, celui avec lequel on a carrément du mal à respirer. Allez, on fonce, et ensuite… on s’échauffe.

Quelle parfaite manière de terminer une saison régulière que de voir Kyle Guy seul en contre-attaque dans un garbage time. Il a un nom et une tête à être un héros de South Park, il se prend pour Vince Carter mais il n’est qu’un simple guy, un simple guy named Kyle, Kyle Guy. On enchaine ensuite avec un Cole Anthony exceptionnel, courant après le ballon comme le Magic après son ambition, et finissant à plat ventre en position dite de Florent Manaudou. Le genre d’exploit impossible à réaliser volontairement, l’essentiel étant qu’il prend ça avec le sourire. Russell Westbrook apparait ensuite pour la 14 582ème fois de la saison dans le Shaqtin car il reste l’un des seuls humains capable d’éteindre son cerveau quelques secondes avant de le rallumer quand il voit une feuille de stats, et on termine avec un énième fou rire du trio préféré de ton trio préféré, à base de délire scato et de montages discutables, mais c’est aussi pour ça qu’on rit tant chaque vendredi.

Le Shaqtin’ A Fool version saison régulière c’est terminé mais rassurez-vous Russell Westbrook est qualifié pour les Playoffs alors la flamme ne s’éteint pas. A vendredi prochain ? Oh que oui, à vendredi prochain… Russell.