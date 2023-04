Petit Allez, café protocolaire au programme de ce lundi soir avec beaucoup de choses à raconter sur la balle orange et la NBA. Vous avez raté ça ? Allez, on vous file le replay de suite !

Dans le Allez, café de ce lundi soir ? On partageait tout d’abord le bonheur de pouvoir dormir un peu car la NBA faisait relâche hier soir pour laisser à la NCAA le shine qu’elle mérite. Petit point ensuite sur la semaine écoulée en NBA, avec les joueurs de la semaine, Mikal Bridges et Anthony Davis, l’énorme délire du nouveau CBA et les potentiels derniers matchs de Gregg Popovich sur un banc de NBA. On termine comme souvent avec le giga quizz qui va bien, parfait pour se chauffer avant la dernière ligne droite de la saison régulière !