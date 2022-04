Terrible nouvelle pour Joel Embiid ! Les résultats de l’IRM ont confirmé une déchirure ligamentaire au pouce droit en pleine série face aux Raptors. Jojo va tout de même continuer à jouer malgré son bobo, mais c’est clairement pas le meilleur scénario pour la suite des Playoffs.

Joel Embiid et les Sixers ont leur excuse de côté en cas de contre-performance face au Heat au deuxième tour. On semble se diriger vers une série entre ces deux équipes et Jojo ne sera donc pas à 100% à cause de sa déchirure au doigt. La grosse tuile. Selon Tim Bontemps d’ESPN, Doc Rivers a déclaré que cela ne changerait pas la disponibilité de son pivot, il devrait donc jouer jusqu’à la fin de ces Playoffs, mais avec une blessure qui tombe au plus mauvais moment. La série contre Miami au 2ème tour – si elle a lieu – s’annonçait déjà compliquée pour Philly vu la forme de la troupe d’Erik Spoelstra et les problèmes de santé d’Embiid ne vont pas aider. Vous nous direz, c’est tout benef’ pour lui. Si les Sixers gagnent, Embiid aura vaincu en serrant les dents, quel patron. S’ils perdent, ils pourront dire que tout ça est dû au bobo du pivot. Pas idiot quand on y pense. En tout cas, n’espérez pas voir le natif de Yaoundé lever le pied.

« Ce sont les Playoffs. Rien ne m’arrêtera. Je dois donc continuer et espérer le meilleur. »

Les Sixers mènent 3-1 dans leur série contre les Raptors, qu’ils rencontrent ce soir pour le Game 5 au Wells Fargo Center. C’est l’occasion pour eux d’envoyer Pascal Siakam et ses potes en vacances et de rejoindre le 2ème tour des Playoffs, probablement contre Miami qui vient de battre les Hawks et qui mène donc la série 3-1. L’opération viendra plus tard pour Jojo, il faut d’abord tout donner pendant cette postseason, blessure ou pas. Avec son pivot star diminué, Doc Rivers espère sans doute un step-up de la part de ses autres joueurs cadres. On pense à Tobias Harris mais aussi, forcément, à un James Harden qui est loin d’avoir montré son meilleur niveau depuis son arrivée dans la Cité de l’amour fraternel. C’est suffisant pour gérer les Raptors mais pour les prochains obstacles à venir, il faudra que le Barbudo se retrousse les manches.

La blessure au pouce de Joel Embiid est confirmée et le timing est particulièrement mauvais pour Philadelphie. Si les Sixers peuvent toujours compter sur leur pivot, ils savent désormais qu’il ne sera pas à 100% dans cette campagne de Playoffs. Un obstacle insurmontable pour choper le Larry O’Brien ?