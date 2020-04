La légende de Gérard prend un coup, et pas sûr qu’on s’en remette : « Je ne bois pas de henny, je déteste ça »

Stop. C’est fini. On jette l’éponge. À quoi bon continuer de toute façon. C’est sûrement l’info la plus bouleversante que vous verrez aujourd’hui, Gérard n’est en réalité pas le Henny God. On sait que c’est dur, mais on va surmonter cette épreuve tous ensemble.

C’est le cœur lourd et les larmes aux yeux que nous écrivons ces quelques lignes. Le Henny God n’a jamais été qu’un mythe. Oui, l’émotion est grande, personne ne s’y attendait vraiment, les images bibines à la main ne seraient qu’un fake. À la rédaction, chacun fait son deuil comme il peut, tout le monde est bouleversé et on va être honnête avec vous, on pense même à tout arrêter. Des choix difficiles vont devoir être faits, et démissionner de ce poste est plus que jamais sur table. Dorénavant tout va sonner si faux. Pourquoi ? Sérieusement pourquoi ? Personne n’a enlevé Robin à Batman, Smithers à Mr. Burns, Mario à Luigi, Hutch à Starsky ni Dupont à Dupont, alors pourquoi avoir séparé le Hennessy de Gérard ? Un rêve brisé, un de plus. Et c’est toute sa légende qui prend un coup. Si vous voulez notre humble avis, le garçon est désespéré. Désespéré à l’idée de ne pas trouver une franchise pour l’accueillir. Désespéré d’être agent libre, et de ne plus avoir assez d’oseille, de moula ou de caramel pour payer… son eau quoi, c’est si décevant. C’est donc au bout du rouleau qu’il tente de redonner un élan à sa carrière, et c’est en live sur le jeu Call of Duty : Warzone qu’il a fini par avouer qu’il n’était pas le Henny God.

« I don’t even drink henny, bro… I hate that s–t. » JR sets the record straight 😂 📺: https://t.co/8raZd6porA pic.twitter.com/1IhNCy8Gw1 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 15, 2020

« Je ne bois pas de henny, frère. Je n’en bois pas. Je déteste ça, ça sent comme de la m*rde. […] Je n’en ai jamais bu avant. Ce qui est drôle, c’est que l’image dont tout le monde parle, où les gens me voient en train de boire du henny, c’était une bouteille de champagne. Donc je ne sais même pas comment c’est arrivé. »

Une déclaration qui en attriste plus d’un, et qui vient s’ajouter à un post Instagram de Gérard il y a tout juste un an où il expliquait qu’il ne toucherait plus à une goutte d’alcool, et qu’il ne fallait pas se ramener devant chez lui avec du spiritueux… blablabla. Donc oui, c’est fini le temps où notre ami défilait dans les rues de Cleveland, les yeux plissés par l’alcool et la fatigue. Fini le Gérard qui joue avec trois grammes dans le sang à New York, fini tout ça. Vous êtes chamboulés ? C’est normal. Mais pour les plus jeunes, ou pour les plus sages qui n’ont aucune idée de ce qu’est le fameux henny, voici le petit instant Wikipédia. Rien à voir avec ce fameux Youtubeur, Hennessy est une entreprise fondée en 1975 par Richard Hennessy… Quoi ? On s’en balek ? C’est vrai. Il faut juste savoir que la société est le leader mondial du cognac pour bien cerner le personnage. Un mythe vient de s’envoler et nos rêves avec, on nous dit dans l’oreillette que ce 16 avril va devenir une journée de deuil international dorénavant. Il faut avouer que Cristaline God, ça claque moins.

Tout le monde est sous le choc. Le confinement tout ça, c’est des saucisses à côté de cette news, et ce sera certainement très difficile de s’en remettre. Mais à défaut de se serrer les mains, serrons-nous les coudes et traversons cette épreuve tous ensemble.

Source texte : Bleacher Report