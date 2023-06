En quête d’un nouvel entraineur depuis le départ de Dwane Casey, les Pistons ont opté pour Monty Williams ! Tout juste licencié par les Suns, le Coach de l’année 2022 a signé un contrat de 6 ans et 78,5 millions de dollars.

Quand on aime, on ne compte pas diront certains. Il semble clair que les Pistons aiment beaucoup Monty Williams car ils ont cassé leur tirelire pour le faire venir dans le Michigan. 78,5 millions sur six ans, c’est tout simplement le plus gros deal signé par un entraineur dans l’histoire de la Ligue !

Monty Williams has agreed to a six-year, $78.5 million contract with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. It’s the largest coaching deal in NBA history.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 1, 2023

C’est une incroyable preuve de confiance de la part de Detroit, qui s’engage sur le très long terme avec Williams. Selon Shams Charania de The Athletic, le contrat dispose également de deux Team Options pouvant pousser la durée du deal jusqu’à 8 saisons et donc potentiellement au-dessus des 100 millions de dollars.

Élu Coach de l’année en 2022, Monty Williams a été celui qui a permis aux Suns de revenir au premier plan, atteignant même les Finales NBA, alors qu’ils végétaient dans les bas-fonds de l’Ouest à son arrivée. Dans le Michigan, le tacticien s’attaque à un chantier énorme. Depuis quatre ans déjà, Detroit a débuté sa reconstruction. Les bilans catastrophiques se succèdent, les jeunes prometteurs aussi, mais la franchise tarde à montrer des progrès significatifs. Comme il l’a fait dans l’Arizona, Williams va donc devoir remettre les Pistons à flot. Pour former Cade Cunningham, Jaden Ivey et compagnie, l’équipe des Bad Boys pouvait difficilement trouver meilleur profil sur le marché.

Avec le banc de Detroit désormais occupé, il ne reste que deux franchises sans entraineur au moment d’écrire ces lignes : Toronto et Phoenix.

Source texte : ESPN / The Athletic