NBA Top 10 du jour : Devin Vassell met Duncan Robinson sur un gros poster, en voilà un qui n’est pas venu chercher le soleil à South Beach

On s’est bien marré cette nuit et c’est déjà l’heure de refaire le tour des actions les plus marquantes du moment en NBA. Prêts pour le Top 10 du matin ? Let’s go !

Les Raptors ont été écrasés pour la deuxième fois en deux jours et Precious Achiuwa a visiblement besoin de se défouler sur quelqu’un. Onyeka Okongwu était au mauvais endroit au mauvais moment.

Kevin Love qui est célébré pour une de ses actions défensives, il faut le voir pour le croire.

Steven Adams peut se reconvertir en quarterback s’il s’emmerde sur les parquets, la passe longue distance est validée mention Tom Brady.

Daniel Gafford est une vraie menace au rebond offensif et Evan Mobley s’en est rendu compte bien trop tard.

Aaron Gordon fait lever le Pepsi Center avec un dunk à deux mains tout en puissance. Il a pas envie de faire le Dunk Contest l’an prochain sinon ?

Trae Young fait danser Chris Boucher avant d’aller choper le and one. Ice Trae était trop bouillant pour les Raptors cette nuit.

Ja Morant qui n’apparait pas dans le Top 10 ? Même pas en rêve. Encore un alley-oop tout en puissance avec la tête au cercle. Spoiler, c’est pas encore fini pour Ja.

Andre Drummond met Giannis Antetokounmpo sur un gros poster, c’est pas plutôt l’inverse normalement ?

Devin Vassell explose Duncan Robinson avec un énorme tomar, la jeunesse Spurs a régalé à South Beach.

Ja Morant qui claque un 360 lay-up face aux Bulls. On connait des fans en tribune qui ont du croire que le Derrick Rose 2011 était de retour.

Voilà, c’est tout pour le Top 10 mais on se dit à très vite pour de nouvelles images à mater tous ensemble !