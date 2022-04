Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 17 avril, le premier des Playoffs, c’est un magnifique programme que nous propose la NBA avec quatre matchs à l’enjeu phénoménal dont deux à des horaires très européens ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

19h00 : Heat (1,36) – Hawks (3,50)

21h30 : Celtics (1,57) – Nets (2,55)

00h30 : Bucks (1,16) – Bulls (6,10)

03h00 : Suns (1,16) – Pelicans (6,00)

Le pari qu’on sent bien

Jimmy Butler marque au moins 20 points et le Heat gagne contre les Hawks (2,00) : le Heat, premier de l’Est sur la saison régulière, est favori pour remporter le match 1 de cette série contre les Hawks qui viennent tout juste de se qualifier en éliminant les Cavs (dans la nuit de vendredi à samedi dernier). Jimmy Butler aura un rôle important dans cette mission qui consiste à ne pas donner d’espoirs aux Faucons en verrouillant ce premier match. L’ailier du Heat a tourné à plus de 21 points de moyenne sur la régulière. Et même s’il n’a participé qu’à 57 matchs, il est raisonnable de penser que la barre des 20 points est tout à fait dans ses cordes. D’autant plus que la défense d’Atlanta n’a pas non plus brillé par son imperméabilité depuis mi-octobre dernier. Jimmy aura des tirs, autour de la quinzaine. Il aura l’occasion d’aller chercher des lancers aussi. Tout cela mis bout à bout lui donnera suffisamment d’occasions pour monter son scoring au-dessus des 20 unités. Le risque ici se répartit principalement sur deux paramètres : le paramètres DeAndre Hunter qui peut produire de la bonne défense sur Butler et le paramètre blowout qui verrait certainement Spoelstra économiser sur le temps de jeu de son joueur.

Le combiné à tenter

Khris Middleton marque minimum 20 points contre les Bulls et C.J. McCollum marque minimum 20 points contre les Suns (2,00) : Middleton tourne à un poil plus de 20 points de moyenne depuis le début de la saison. La défense des Bulls n’est pas un obstacle pour lui. La cote est à 1,56. La cote pour C.J. McCollum marquant minimum 20 points est à 1,27. Une raison suffisante pour croire en sa faisabilité.

Une petite folie pour finir ?

Jaylen Brown envoie 25 points ET 7 rebonds ET 5 passes décisives (5,00) : là on est vraiment dans folie ! Jaylen peut exploser à la face des Nets dès ce premier match. Il est celui dont on parle le moins parmi les quatre stars de cette série fascinante. 25 points, on y croit bien vu la défense de Brooklyn. 7 rebonds, allez ! 5 passes décisives, là ça y est on est dans la dinguerie.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

