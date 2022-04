Absent au Game 1 à cause de sa blessure au mollet, Luka Doncic n’a rien pu faire pour empêcher la défaite des Mavericks face au Jazz samedi soir. Et malheureusement pour lui ainsi que pour toute la fanbase de Dallas, on se dirige vers une nouvelle absence lors de la deuxième manche…

On savait que Luka Doncic pouvait potentiellement rater plus qu’un match dans cette série du premier tour des Playoffs entre les Mavs et le Jazz. Et cela semble se confirmer d’après les dernières infos communiquées par Adrian Wojnarowski et Tim MacMahon d’ESPN. En effet, si l’on en croit nos deux insiders, il y a peu de chances que le phénomène slovène soit sur le terrain lundi soir pour la deuxième rencontre à Dallas. « Il faudrait une amélioration spectaculaire dans les 24 prochaines heures » pour qu’il participe à ce Game 2 selon Woj, ce qui ne laisse que peu de place à l’espoir pour les fans de Dallas. La blessure au mollet de Luka est visiblement bien relou et même s’il est en train de progresser dans sa rééducation, le timing est aujourd’hui beaucoup trop serré. Alors forcément, on commence de plus en plus à se demander si Doncic jouera… la moindre minute dans cette série face au Jazz. C’est évidemment difficile de se projeter d’autant plus que la franchise texane reste discrète sur l’état de santé de sa superstar, mais c’est tout aussi difficile d’être optimiste à l’heure de ces lignes. Pour info, le Game 3 de la série se déroulera jeudi à Utah, tandis que la quatrième manche est prévue samedi prochain toujours à Salt Lake City. Une semaine pour récupérer de ce bobo alors que Luka n’a toujours pas repris l’entraînement, ça paraît un peu tendu.

Est-ce que la série sera terminée d’ici là ? C’est pas impossible quand on y pense. Non pas que le Jazz ressemble à un véritable rouleau compresseur aujourd’hui, les hommes de Quin Snyder n’ayant pas vraiment convaincu malgré leur victoire sur le parquet de Dallas hier soir. Mais quand même, les Mavericks sans Luka, c’est assez vite limité. Alors oui, défensivement c’est toujours très solide et ça peut vous permettre de rester dans un match. Oui, Jalen Brunson est un excellent joueur de basket qui n’a pas peur de prendre ses responsabilités. Et oui, Spencer Dinwiddie peut apporter des choses avec un ballon orange dans les mains. Sauf qu’à un moment donné, quand votre métronome n’est pas là, c’est difficile de faire des miracles. Si on n’a aucun doute sur le fait que les hommes de Jason Kidd continueront à se battre pour offre le maximum de difficultés au Jazz, Donovan Mitchell et ses copains doivent enfoncer Dallas dès demain et ensuite finir le boulot à la maison.

Probablement pas de Luka Doncic pour le Game 2 de lundi à Dallas, ça pue de plus en plus pour Mark Cuban et Cie. On imagine que Luka va tout faire pour tenter de revenir même pour un match mais le scénario qu’on redoutait tant du côté du Texas prend dangereusement forme. Vous croyez aux miracles vous ?

Source texte : ESPN