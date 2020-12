J.J. Barea et les Mavericks vont se séparer sur un ultime beau geste de Mark Cuban : spoiler, la prime de Noël est plus élevée que la tienne

Ça y est, c’est fini. Alors qu’on voyait l’ami J.J. Barea repartir pour un énième tour de manège sur le cheval texan, les Mavericks auront finalement, roster complet oblige, coupé le portoricain. Mais Mark Cuban, propriétaire philanthrope de Dallas, avait bel et bien prévu son coup, laissant partir José Juan avec son petit contrat de 2,6 millions de dollars pour cette saison.

Comment bien finir une histoire d’amour qui arrive dans une impasse ? Rangez vos romans à l’eau de rose et vos bouquins de Fréderic Beigbeder… Mark Cuban s’occupe de tout. Prenez une relation de onze saisons en quatorze ans de carrière, rajoutez-y une grosse cuillerée de services rendus, un gros litre de spirit exemplaire, une bonne humeur à foison, n’oubliez surtout pas une gnaque abondante et une somptueuse cerise sous forme de titre NBA 2011 et après avoir consommé le tout : donnez un joli pourboire de 2,6 millions de dollars à votre pâtissier porto-ricain préféré avant de repartir pour de nouvelles aventures.

Filed to ESPN — Sources: Mavs plan to release J.J. Barea on Thursday. Mark Cuban knew this move was likely when Barea signed a 1-year, $2.6M deal last week but wanted to reward him for his impact over 11 years with Mavs. Barea, 36, still hopes to play in NBA this season. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 9, 2020

J.J. Barea va donc être coupé par les Mavs, une semaine après avoir signé un contrat d’un an et 2,6 millions de dollars et après avoir fait partie des meubles texans depuis 2006 et une arrivée laborieuse en NBA. Depuis, il aura su faire parler sa détermination pour jouer un rôle de poison en sortie de banc, agressif sur l’homme en défense, aussi hargneux sur le terrain que déconnant sur le banc. Jusqu’à cette saison 2020 encore, où il aura pris ses quelques 29 matchs et 7,7 points, 3,9 assists et 1,8 rebond en 15,5 minutes disponibles, il n’aura cessé de jouer son rôle de petit grand frère de l’équipe, devenu tonton avec l’arrivée de Luka Doncic, Luka qui reléguait José Juan au rang d’énième meneur des cow-boys avec également Jalen Brunson ou Trey Burke derrière le slovène.

Symbole parfait de la génération championne des Mavericks champions 2011 face au Goliath floridien dans une finale où il aura excellé du haut de son mètre soixante-huit, on voit mal José-Jean dépanner une autre équipe à 36 ans, lui qui voyait son cœur battre pour Dallas uniquement. Mais bon, à l’heure où la fidélité se fait rare, avis aux franchise en manque de cohésion, J.J. est désormais disponible pour des cacahuètes et pourra toujours prendre feu ici et là en marquant une dizaine de points. C’est déjà ça. Côté Dallas, on tourne avec classe une page chère aux fans et on fait de la place aux plus jeunes même si, du côté du camp d’entraînement des Mavericks, on devrait tester… Courtney Lee, 35 ans. Autant dire que le sésame sera difficile à aller chercher.

Sources: Mavs plan to sign Courtney Lee to replace J.J. Barea on camp roster. Like Barea, Lee was considered a leader and great vet in Dallas locker room despite not being in regular rotation last season. Mavs value that kind of presence even though Lee is roster long shot. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 10, 2020

Seizième contrat garanti du roster de Dallas, J.J. Barea ne continuera pas l’aventure Mavericks après onze saisons entièrement dédiées à la cause texane. Toutefois, un tel amour et une telle fidélité, s’ils ne sont pas récompensés d’une place dans l’équipe, peuvent être synonyme de 2,6 millions de dollars… Avis aux amateurs.

Source texte : ESPN