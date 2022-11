Battu avec les Bucks cette nuit à Philadelphie, Giannis Antetokounmpo ne gardera pas un souvenir très joyeux de son passage dans la Cité de l’Amour Fraternel. Retour sur la soirée compliquée du Greek Freak.

25 points, 14 rebonds, 4 passes. Pour le commun des joueurs NBA, cette ligne de stats serait synonyme de match éclatant et incroyable. Pour Giannis Antetokounmpo, c’est un soir comme un autre. Enfin, pas tout à fait… Plus qu’une défaite à Philadelphie, le Greek Freak a connu bien des mésaventures cette nuit.

Sur le terrain d’abord, impossible de ne pas mentionner ce calvaire sur la ligne des lancers. 4/15 pour la star des Daims, qui réalise actuellement sa pire saison statistique dans ce domaine. C’est d’autant plus rageant quand on sait que Milwaukee a perdu de… 8 points. Petite info qui amusera sans doute nos lecteurs et leurs papilles gustatives. Les Sixers avaient mis en place une offre selon laquelle si un joueur des Bucks ratait deux lancers de suite, les fans du Wells Fargo Center pouvaient avoir du poulet gratuit. Autant dire qu’ils se sont mis bien…

En perte de confiance au tir, malmené par un Joel Embiid en mode grosse faute flagrante (1 ou 2 ?), Giannis est sorti progressivement de son match. Il n’inscrira que deux petits points sur l’ensemble du money time… Compliqué dans ces conditions d’espérer la victoire pour Milwaukee, même si les Bucks étaient dans le match quasiment jusqu’au bout.

Joel Embiid was hit with a flagrant 1 foul for striking Giannis in the mid section. Good call or bad call? 🤔pic.twitter.com/h1hWz3PsZ6 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) November 19, 2022



Si l’aspect sportif sera évidemment mentionné au petit matin dans les médias spécialisés, un incident post-game risque lui de faire beaucoup parler. Alors qu’il souhaitait faire quelques lancers après la rencontre pour (sans doute) effacer sa mauvaise série du soir, Giannis Antetokounmpo s’est pris la tête avec un employé des Sixers qui bloquait le panier avec une échelle. Le Grec a alors tout bonnement dégagé ladite échelle avec fracas. Une image qui fait déjà le tour de la toile et qui symbolise parfaitement l’agacement du Freak après le match. Nul doute que cet épisode sera largement commenté des deux côtés dans les prochaines heures.

Giannis throwing down the ladder and disrespecting the employees of ⁦@WellsFargoCtr⁩ after losing to the ⁦@sixers⁩. pic.twitter.com/DBrRu1nq7K — Dennis Moore (@dem389) November 19, 2022

Maladresse aux lancers, fin de match discrète, défaite et prise de tête avec du personnel de Philadelphie, la soirée de Giannis Antetokounmpo n’a pas été de tout repos. Attention aux prochains adversaires de Milwaukee, un Freak en colère c’est un Freak qui peut envoyer du très lourd.

Source image : Dennis Moore / @dem389