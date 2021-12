Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : à chaque nuit sa grosse affiche, ou comment terminer 2021 avec le smile

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Au beau milieu des galères, en pleine parenthèse liée aux nombreux blazes sous protocole COVID, le menu BeIN Sports de la semaine nous octroie quelques nuits de régalade. Cette époque est formidable. En 2021, il est possible de profiter d’Iso Joe en direct à la téloche française, suivi par la voix de Jacques Monclar qui pourrait très aisément se retrouver sur un parquet NBA dans les jours qui viennent. Mais bien que les absences pleuvent, les affiches proposées cette semaine par la chaîne violette demeurent topissimes et sont le plus souvent celles qui seront les plus suivies aux States. On pense à ce petit Clippers – Nets dans moins de 24 heures, fait d’une barbe et d’un Nico Batum. Dans la nuit de mardi à mercredi, le Rockets – Lakers sera TRÈS intéressant à suivre. À défaut de mater 48 minutes de beau basket-ball, on aura l’occasion d’assister à un match à l’enjeu XXL puisque les petits gars d’Hollywood Boulevard sont en pleine crise. Et honnêtement, le petit côté sadico-sadique fait qu’il n’est pas désagréable de les regarder jouer en direct. Bon, par contre, le Bulls – Hawks de mercredi soir sent les Rodney Mc Arton Jr. et Pernambucano Juninho III, les deux équipes cumulant… une quinzaine d’absents. Et puis la suite est goldée, avec un Nets – Sixers, un Celtics – Suns et les Knicks de Vavane dimanche soir. Bonne semaine à tous !

Dans la nuit du lundi 27 décembre

Phoenix Suns – Memphis Grizzlies à 3h (beIN 4)

Los Angeles Clippers – Brooklyn Nets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 28 décembre

Houston Rockets – Los Angeles Lakers à 2h (beIN 4)

Golden State Warriors – Denver Nuggets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 29 décembre

Boston Celtics – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 1)

Chicago Bulls – Atlanta Hawks à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 30 décembre

Brooklyn Nets – Philadelphia Sixers à 1h (beIN 1)

Orlando Magic – Milwaukee Bucks à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 31 décembre – Api Nou Yeure !

Boston Celtics – Phoenix Suns à 19h (beIN 1)

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers à 1h30 (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 1er janvier

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans à 00h30 (beIN 1)

Washington Wizards – Chicago Bulls à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 2 décembre

Toronto Raptors – New York Knicks à 21h (beIN 1)

Boston Celtics – Orlando Magic à 00h (beIN 5)