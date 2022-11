Après les 14 matchs d’hier soir, on part forcément sur un programme un peu plus léger ce samedi : « seulement » quatre matchs mais une belle affiche à une heure quasi européenne, ce serait quand même con de louper ça, non ? Allez, on embarque !

ET PAR ICI POUR LE RECAP DE LA GROSSE NUIT D’HIER

# LE PROGRAMME

23h : Raptors – Mavs

2h : Rockets – Thunder

Rockets – Thunder 2h : Spurs – Lakers

Spurs – Lakers 3h : Suns – Jazz

# À NE PAS MANQUER

Bon, on ne va pas se raconter d’histoires, c’est un Raptors – Mavs légèrement allégé qui se présente à nous, à l’image du programme de ce soir. Si Dallas ne compte sur son Injury Report que Maxi Kleber, tout de même classé « probable » pour ce soir, Nick Nurse et ses Raptors n’ont pas la même chance : pas de Pascal Siakam, pas de Scottie Barnes, un Fred VanVleet incertain, et il ne faudra pas non plus compter sur Precious Achiuwa, Otto Porter Jr ou Justin Champagnie. Mais rien que pour le plaisir de voir OG Anunoby, l’un des tout meilleurs verrous de la Ligue cette saison, tenter de défendre sur Luka Doncic, ça vaut le coup. Les Mavs sont sortis du Top 8 à l’Ouest au terme d’un match assez dégeu à Boston, et devraient tenter de profiter de Raptors affaiblis. Côté canadien, les Dinos ont été infâmes au tir dans la dernière défaite face aux Nets, sans oublier la bourde défensive en OT à Atlanta. Deux équipes ambitieuses en perte de rythme qui doivent se reprendre, de quoi proposer un duel qui peut faire des étincelles.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Rockets accueillent le Thunder pour une partie de qui perd gagne : le prix en jeu ? Un intérieur français nommé « Wemby ». On en profitera quand même pour surveiller le match de ce cher SGA qui devrait une fois de plus salir la feuille.

Les Spurs reçoivent les Lakers, eux aussi pour un qui perd gagne, à la différence près que l’une des deux équipes ne fait pas exprès. On taquine, Los Angeles ayant tout de même remporté quatre matchs sur cinq derrière un énorme Anthony Davis.

Il faudra attendre 3h du matin pour assister à un vrai duel entre deux équipes vraiment compétitives : Phoenix reçoit le Jazz, qui commence à être à court d’inspiration pour la suite de la partition.

Seulement quatre matchs, mais un programme qui couvre toute la nuit, de 23h à 5h30 du matin environ. Alors on fait couler le café et on profite !