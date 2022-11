Thanksgiving passé, il était temps d’aller éliminer la dinde sur les parquets pour les joueurs NBA. Lendemain de digestion difficile ou promenade de santé, on a eu le droit à tous les scénarios cette nuit. Allez, on vous file le gros (gros) résumé.

LES RÉSULTATS DE LA NUIT

Hornets – Wolves : 110-108

Magic – Sixers : 99-107

Knicks – Blazers : 129-132

Pacers – Nets : 128-117

Grizzlies – Pelicans : 132-111

Spurs – Lakers : 94-105

Bucks – Cavaliers : 117-102

Celtics – Kings : 122-104

Heat – Wizards : 110-107

Rockets – Hawks : 128-122

Thunder – Bulls : 123-119

Suns – Pistons : 108-102

Warriors – Jazz : 129-118

Clippers – Nuggets : 104-114

CE QU’IL FALLAIT RETENIR

Alors qu’ils restaient sur une belle série de victoires, les Wolves sont tombés sur un os en Caroline du Nord. Victoire des Hornets au finish avec un Kelly Oubre Jr. des grands soirs et un Théo Maledon décisif en sortie de banc.

L’équipe C des Sixers réussit à-peu-près à sauver les meubles sans ses stars. Victoire sur le parquet du Magic. Encore un match bien sérieux pour Shake Milton, qui réussit un bel intérim en l’absence de Tyrese Maxey et James Harden sur le backcourt.

Les Grizzlies ont broyé les Pelicans et le suspense était terminé ou presque en.. un quart-temps. Le duel entre Ja Morant et Zion Williamson a tourné court.

Sans Damian Lillard, les Blazers se sont reposés sur Jerami Grant et Anfernee Simons pour aller l’emporter au Garden. Grosse, grosse perf des deux lieutenants de Dame Dolla.

Les Kings ont bien gêné les Celtics pendant deux quart-temps et demi et puis Boston a accéléré et Sacramento a volé en éclat.

Les Bucks ont retourné les Cavs derrière un grand Giannis Antetokounmpo.

Les Hawks ont gâché une avance de 10 points dans le money time face aux Rockets. Young et Murray ont planté plus de 80 points à deux mais Atlanta a totalement raté sa fin de match.

Le Heat s’est offert les Wizards à South Beach derrière un grand Bam Adebayo.

Les Lakers ont récupéré LeBron James et ont battu les Spurs, sans vraiment impressionner.

Retour rouillé pour le King avec 21 points, 8 rebonds, 5 passes mais aussi 9 ballons perdus…

Les Warriors enchaînent face au Jazz et reviennent à un bilan équilibré. Le champion enfin prêt à vraiment lancer sa saison ?

Les Nets ne défendent toujours pas alors les Pacers ne se sont pas gênés pour les enfoncer.

Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder se sont fait peur dans le money time mais ils ont battu les Bulls en prolongation.

Les Nuggets n’ont pas forcé leur talent pour aller gagner chez des Clippers privés de Kawhi Leonard et Paul George.

QUELQUES SOUVENIRS DE LA NUIT

😤 Giannis tied a career-high with 9 dunks in his 38-point performance tonight! #FearTheDeer 🦌@Giannis_An34: 38 PTS (65% FG), 9 REB, 6 AST, 2 BLK pic.twitter.com/k000GcIg8p — NBA (@NBA) November 26, 2022

From SC to the NBA 🏀 🤞 All love between Ja Morant & Zion Williamson! pic.twitter.com/gQDRMBlB95 — NBA (@NBA) November 26, 2022

Steph puts on a dribbling clinic and then drops in a teardrop 💧 The @warriors lead late on NBA League Pass Use code NBA50 at checkout for 50% off ➡ https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/kf3pZAXsX1 — NBA (@NBA) November 26, 2022

Trae Young & Dejounte Murray (83 PTS combined) put on a backcourt SCORING CLINIC 🥵@TheTraeYoung: 44 PTS, 5 AST@DejounteMurray: 39 PTS (career high), 2 STL, 8 3PM (career high) pic.twitter.com/wsDWT89SBi — NBA (@NBA) November 26, 2022

Jerami Grant WENT OFF for a career-high 44 PTS to lead the @trailblazers to the OT win in NYC! 🔥 @JeramiGrant: 44 PTS (50% FG) 🔥 pic.twitter.com/QhsDK3k3z3 — NBA (@NBA) November 26, 2022

🔒 Caleb Martin clamped down on the final possession to seal the win for the @MiamiHEAT! pic.twitter.com/and2SckVe2 — NBA (@NBA) November 26, 2022

Anthony Davis wiping the glass clean with an and-1 putback on NBA League Pass 💪 Use code NBA50 at checkout for 50% off ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/LJ1I6E1JAo — NBA (@NBA) November 26, 2022

🔥 Giannis throws down an alley-oop POSTER 🔥 The @Bucks trail by 1 in Q3 on NBA League Pass 👇https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/mNeMxtfAMN — NBA (@NBA) November 26, 2022

John Collins stuffs the dunk attempt at the rim 🚫 The @ATLHawks are on a 7-0 run to open Q3 on NBA League Pass ➡ https://t.co/1pomQZMAZK pic.twitter.com/as8XwKJLWh — NBA (@NBA) November 26, 2022

💥 Throw it down Deandre Ayton! DET- PHX Q1 live now on NBA League Pass.

Use code NBA50 at checkout for 50% off ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/oYdlZyCsDZ — NBA (@NBA) November 26, 2022

Kyrie’s combos are second to NONE 🤩 Use code NBA50 at checkout for 50% off NBA League Pass ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/8HfCZVrDeh — NBA (@NBA) November 26, 2022

Leave it all out there Bol Bol! Amazing hustle to get back in the play and get the tough rejection on NBA League Pass ➡ https://t.co/1pomQZN8Pi pic.twitter.com/KIUXEu9a66 — NBA (@NBA) November 26, 2022

LE CLASSEMENT

LES RENCONTRES DE LA NUIT PROCHAINE :