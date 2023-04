Piétiné par Draymond Green lors du Game 2 entre les Kings et les Warriors, Domantas Sabonis pourrait potentiellement rater la troisième manche demain à Golden State si l’on en croit les dernières news.

On sait que Draymond Green ne jouera pas le troisième match de la série face à Sacramento, lui qui vient de se faire suspendre par la NBA. Mais Domantas Sabonis pourrait également être sur la liste des absents, et pour une tout autre raison.

Les Kings ont en effet annoncé que Sabonis souffre d’une contusion au sternum, et qu’il est ainsi incertain pour le Game 3 au Chase Center de San Francisco. La nouvelle est tombée dans l’heure qui a suivi l’annonce de la suspension de Draymond, sacré timing.

The Kings say Domantas Sabonis is questionable for Game 3 with a sternum contusion. — Marc Stein (@TheSteinLine) April 19, 2023

On serait néanmoins surpris de voir Domas rater ce Game 3. Déjà parce qu’il a pu terminer la deuxième manche (avec 24 points, 9 rebonds et 4 passes en 40 minutes) et ensuite parce qu’il a montré à plusieurs reprises cette saison qu’il était plutôt résistant à la douleur, lui qui – pour rappel – a été victime d’une fracture du pouce fin 2022. Certes, pas le même type de blessure, mais quand on sait que les Kings ont l’occasion d’enfoncer les Warriors sans Draymond, on imagine que Sabonis fera tout pour être sur le parquet du Chase.

On surveillera les updates d’ici à jeudi soir, date du Game 3.

Source texte : Sacramento Kings